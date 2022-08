E-bike: 4+1 bici elettriche a meno di 600 euro

Negli USA la nuova bici elettrica Hyper Bike Compact è venduta nella catena di supermercati Walmart a meno di 500 dollari (490 euro) e rilancia una questione spinosa, il prezzo dei modelli a pedalata assistita. Finché non badiamo a spese, il panorama è molto vasto (qui la nostra guida alle e-bike) e spesso finiamo per parlare di modelli che portano impresso sul telaio i marchi dei più blasonati costruttori motociclistici o automobilistici, dalla Harley Davidson (qui la prova) a Mv Agusta, da Ducati a Lamborghini; senza dimenticare i modelli con l'ABS firmato dal colosso tedesco Bosch.

Hyper Bike Compact, negli USA Walmart vende questa e-bike a 490 euro

POCHE, MA CI SONO Ma anche per chi cerca il primo prezzo - anche a costo di accontentarsi quanto ad autonomia, potenza e capacità offroad - non mancano proposte per il mercato italiano. Che comprendono in genere modelli compatti, pieghevoli e per un uso squistamente stradale. Si trovano proprio dov'è più facile cercarle: su Amazon! Di seguito le schede dei modelli disponibili al momento di scrivere, ma tenete presente che l'assortimento non è sempre garantito nel tempo. Chi primo arriva, meglio alloggia!

Nakxus Y12

Il modello meno costoso di questa rassegna è anche il più compatto. Le sue ruotine da 12 pollici potrebbero essere uno svantaggio su rotaie, tombini e pavé, ma ci pensa il forcellone dotato di ammortizzatore a recuperare punti alla voce comfort. Il manubrio pieghevole agevola il trasporto e la struttura è abbastanza solida da ospitare ciclisti fino a 120 kg di peso. La velocità massima è di 25 km/h, allineata ai concorrenti, e l'autonomia è da record: fino a 60 km, secondo quanto dichiarato dal costruttore. Unica del gruppo disponibile in due colori - bianco o nero - la Nakxus Y12 su Amazon si trova a questo link.

Windlinks WindGoo B20

VEDI ANCHE

Pieghevole, la WindGoo B20 si presta a essere riposta nel bagagliaio dell'auto o a essere caricata sui mezzi pubblici per ottimizzare gli spostamenti: il telaio in alluminio - unico tra i modelli in questo servizio - permette di contenere il peso di 17,5 kg. Le ruote da 14 pollici sono già un passo avanti rispetto a quelle del Nakxus - ancora più piccole - ma continuano a suggerire cautela su buche rotaie e pavé, oltre a non garantire il comfort dei modelli con ruote più grandi. La Windlinks WindGoo porta fino a 120 kg di peso. In quattro ore raggiunge la massima autonomia di 21 km e raggiunge i 25 km/h di velocità. Per le sue dimensioni compatte è sconsigliata a ciclisti sopra il metro e ottantacinque di statura. La trovi sullo store di Windlinks su Amazon.

iEnyrid B2

Uno per tutti e tutti per uno, dicevano i tre moschettieri, e la iEnyrid è in qualche modo allineata a quel famoso grido di battaglia. Il perché è presto detto: se sfogliate il catalogo di Amazon troverete diversi modelli fotocopia che recano nomi e marchi diversi, ma che evidentemente si servono da un unico fornitore per la realizzazione della bici. Attenti ai dettagli, però, perché alcuni non hanno le pedivelle per pedalare e aiutare così la batteria, ma semplici pedane per un utilizzo quasi scooteristico. Pieghevole, la iEnyrid ha ruote da 14 pollici e pesa 18 kg (le varianti senza pedali sono sui 14,7 kg); raggiunge i 25 km/h e permette un'autonomia fino a 17 km a fronte di una ricarica da 6 ore. iEnyrid si trova a questo link su Amazon.

Nilox J1 Plus

Tra tanti modelli compatti, la Nilox J1 Plus spicca per le dimensioni un po' più abbondanti e le ruote da 20 pollici l'avvantaggiano su tombini e pavé, dove può garantire un comfort superiore. Quanto ad autonomia è tra le migliori, infatti percorre fino a 40 chilometri con una ricarica di sole 4 ore. La velocità massima di 25 km/h e la potenza di 250 W sono allineate a quelle degli altri modelli e corrispondono ai limiti imposti dal Codice della Strada (qui tutte le regole per le e-bike). Nonostante le dimensioni maggiori, la Nilox non esagera col peso, che rimane entro i 18 kg, ed è anch'essa pieghevole per agevolare il trasporto. Unico limite, il peso del trasportato: se superate i 90 kg, per guidarla dovrete mettervi a dieta! J1 Plus si trova online, nello store Nilox su Amazon.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/08/2022