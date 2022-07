Nuovo Fantic Issimo 45: da e-bike a commuting bike il passo è brev...issimo

Telaio in lega, motore da 500W e pedali, gomme fat, velocità massima di 45 km/h fanno di questo ciclomotore l'ideale per muoversi nella jungla urbana

PER FANTIC MOBILITÀ EV A TUTTA FORZA Ricordate il Fantic Issimo che vi abbiamo presentato un paio di anni fa? La storica Casa italiana (vi dice nulla il Caballero?) si era lanciata nel mondo delle e-bike con questa bella proposta di bici a pedalata assistita, ma oggi alza l’asticella e presenta il nuovo Fantic Issimo 45, che allarga la famiglia dei modelli sviluppati per la e-mobility della Casa. Il primo esempio sul mercato s-pedelec con acceleratore, infatti, può essere guidato a partire da 14 anni di età con patentino AM oppure con patente per auto di tipo B. Insomma, una e-bike evoluta? Non proprio, perché oltre alla targa c’è di più. Allora, andiamo a conoscere insieme questa commuting bike e scopriamone tutte le caratteristiche.

Nuovo Fantic Issimo 45: autonomia elettrica fino a 100 kmTRE MODALITÀ PER VIAGGIARE… Innanzitutto, va sottolineato che il nuovo Issimo 45 può muoversi con il solo acceleratore, con i soli pedali, che possono essere assistiti dal motore oppure no, oppure combinando l’azione dell’acceleratore e della pedalata assistita. Questo due ruote elettrico s-pedelec è equipaggiato con un motore EV Befang M600 da 500W con una vigorosa coppia motrice di 120 Nm ed è alimentato da una batteria da 600Wh, che secondo il costruttore assicura un’autonomia di 50 km, che diventano 100 km con la seconda batteria opzionale. Il cambio è di tipo continuo, integrato nel mozzo della ruota posteriore.

Nuovo Fantic Issimo 45: il motore elettrico da 500W per una velocità massima di 45 km/h… E QUATTRO PROFILI DI GUIDA Per sfruttare al meglio tutto il potenziale del nuovo Issimo 45, troviamo 4 profili di guida selezionabili dal display sul manubrio:

* Road: per raggiungere la velocità massima di 45 km/h tramite l’acceleratore (ciclomotore), con la pedalata assistita, oppure con entrambi.

* Hill: per superare strade in forte pendenza sfruttando tutta la potenza del motore, ma con una velocità massima ridotta a 20 km/h. Anche in questo caso è possibile usare solo l’acceleratore, solo la pedalata assistita, oppure entrambi.

* Zero: con questa modalità si sfrutta solo la forza delle gambe per pedalare senza l’ausilio dell’elettricità e risparmiare sui consumi energetici.

* Walk Assist: una funzione intelligente che accompagna il vostro Issimo 45 quando si cammina a piedi senza fare lo sforzo si spingerlo, per esempio in aree dove è vietato stare in sella.

Nuovo Fantic Issimo 45: il telaio in lega leggera in tubi intrecciatiTELAIO IN LEGA LEGGERA E GOMME FAT Lato ciclistica, Issimo 45 è realizzato partendo da un telaio in lega di alluminio-magnesio pressofuso con tubi intrecciati, disponibile in tre colorazioni, bianco, grigio o nero. La forcella ha una corsa di 80 mm, mentre l’impianto frenante griffato Radius è composto da due dischi da 180 mm montati davanti e dietro. I cerchi da 20 pollici montano pneumatici 20x4” di tipo Fat a sezione maggiorata per affrontare anche i terreni più accidentati come un sentiero di montagna o il pavé della jungla urbana. Ci sono, poi, luci omologate, porta borraccia anteriore e portapacchi posteriore con un vano da 1,5 litri utile per riporre piccoli oggetti. La capienza può essere incrementata grazie alle borse laterali waterproof opzionali.

Nuovo Fantic Issimo 45: la batteria da 600 Wh integrata nel telaioCI SOMO LE COVER PER COLORARLO Il ciclomotore può essere personalizzato con dieci diverse cover colorate che si abbinano alla sfumatura del telaio. Ce ne sono cinque opache (Jet Black, Outdoor Green, Rose Gold, White) e cinque trasparenti (Vivid Lime, Chili Pepper Red, Neon Orange, Island Blue, Violet). Il prezzo di listino del Fantic Issimo 45 è di 3.590 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/07/2022