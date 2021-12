Fantic presenta i nuovi accessori in carbonio per il Caballero

Dal parafango anteriore alla cover per il vaso d'espansione: ecco gli accessori 2022 in fibra di carbonio per il Fantic Caballero

Tra le mie personalissime moto preferite del 2021 c'è il Caballero di Fantic, una moto dallo stile davvero personale e unico. Fantic, per rendere questo modello ancora più esclusivo, ha realizzato una gamma di accessori in fibra di carbonio, realizzati in Italia in collaborazione con CDZ Compositi. Si tratta di un'azienda leader nel campo dei compositi, specializzata nello sviluppo e produzione di componentistica per il Motorsport internazionale, aeromobili, barche, Formula 1. L’intera gamma accessori, compatibile con tutti i modelli e versioni di Caballero 500 e 125cc, è pensata per chi ama personalizzare con un tocco unico ed esclusivo il proprio Caballero. La nuova componentistica permette di sostituire diverse carene e sovrastrutture Caballero con prodotti in materiale leggero, pregiato e resistente, in grado di donare un nuovo look Racing e aggressivo.

La lista di accessori 2022 in fibra di carbonio prevede:

- Parafango Anteriore

- Supporto Cruscotto

- Cover Vaso d’Espansione

- Convogliatori

- Fiancatine Laterali

- Piastra Serbatoio

- Protezione Terminali di Scarico (500 SC e FT)

Pubblicato da Giorgio Sala, 29/12/2021