Nei giorni in cui si sta svolgendo la Six Days 2021, Fantic presenta la XE 125 Six Days 40th Anniversary, edizione speciale dell'enduro 2 tempi che celebra, a 40 anni di distanza, la storica vittoria della manifestazione ad opera di Gualtiero Brissoni.

LA STORIA Era il 1981 quando Fantic vinse la Sei Giorni Internazionale di Enduro classe 125 con Gualtiero Brissoni. L'ISDE, all'epoca ospitata sui suggestivi sterrati dell'Isola d'Elba, ritorna in Italia per l'edizione 2021, la numero 95: la manifestazione, infatti, si tiene dal 30 agosto al 4 settembre tra la Lombardia e il Piemonte. Nel video qui sotto il passato e il presente, con le immagini della moto vincitrice nel 1981 e della speciale XE 125 2022.

VEDI ANCHE

LA XE 125 Quale migliore occasione, per festeggiare questa ricorrenza, se non realizzare un'edizione celebrativa della nuova Enduro 125 2022? La Fantic XE 125 Six Days 40th Anniversary è allestita con i colori storici e il numero 33 del mitico Gualtiero Brissoni. Oltre alla nuova livrea celebrativa impreziosiscono questo modello alcune componenti del catalogo: scarico, dischi freno, piastre di sterzo e molti altri accessori in ergal anodizzati, che la rendono una replica davvero unica.

Listino Fantic Motor 125 Motard

Allestimento CV / Kw Prezzo 125 Motard Performance 0 / 0 4.490 € 125 Enduro Performance 0 / 0 4.490 € 125 Enduro Casa 0 / 0 5.290 € 125 Motard Casa 0 / 0 5.390 € 125 Enduro Competizione 0 / 0 6.090 € 125 Motard Competizione 0 / 0 6.190 €