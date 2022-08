E-bike sempre più sicure: Bosch presenta il suo nuovo ABS

Saper frenare correttamente è fondamentale in moto, come sanno bene i centauri, ma non è meno importante per chi si muove in bicicletta, che si tratti di muoversi in città, dove gli ostacoli sono presenti a ogni pié sospinto, oppure durante una qualsiasi escursione.

ABS Bosch per e-bike, diverse modalità per città, cargo bike e mountain bike

LO STUDIO Nelle scorse settimane Bosch, azienda leader nello sviluppo di powertrain e tecnologie per le biciclette a pedalata assistita, ha presentato la nuova versione del suo sistema ABS, pensato per tutti i tipi di ciclisti. “Su una bicicletta il freno anteriore è fondamentale per ottenere uno spazio di frenata ridotto”, spiega Claus Fleischer, CEO di Bosch eBike Systems. “Molte persone evitano di usarlo perché temono di cadere a causa dell'elevato effetto frenante. Il nuovo ABS di Bosch contrasta specificamente questo effetto, riducendo in modo significativo il rischio di incidenti e ribaltamenti”. Secondo uno studio della stessa casa tedesca, se tutte le bici elettriche fossero dotate di un ABS affidabile, ogni anno si potrebbe evitare fino al 29% degli incidenti che le coinvolgono.

ABS Bosch per e-bike: la centralina montata sulla bicicletta

ABS DA 40 ANNI Il primo ABS per automobili prodotto in serie è stato lanciato da Bosch più di quarant’anni fa. Nel 1995 la casa tedesca ha realizzato il primo sistema di frenata antibloccaggio per motociclette, e quattro anni fa, nel 2018, ha lanciato il primo ABS per e-bike. Il nuovo modello ha una centralina più piccola del 77% e leggera del 55% rispetto al modello precedente, e per la prima volta può essere montata su ogni bicicletta elettrica, integrandosi in maniera discreta nel suo design.

ABS Bosch per e-bike, diverse modalità per città, cargo bike e mountain bike

COME FUNZIONA L’ABS si attiva automaticamente non appena si comincia a pedalare. La funzione antibloccaggio della ruota anteriore regola automaticamente la pressione dei freni monitorando costantemente la velocità delle ruote e impedendo il bloccaggio degli pneumatici durante la frenata. In questo modo si ottiene maggior controllo e stabilità, soprattutto su fondi sdrucciolevoli. Su fondi stradali regolari, invece, il limitatore di sollevamento ruota posteriore riduce il rischio che questa si sollevi da terra, riducendo così le probabilità di ribaltamento, questa funzione contribuisce notevolmente a una maggiore sicurezza di guida e a evitare gli incidenti.

ABS Bosch per e-bike: la centralina

DIVERSE MODALITÀ Il sistema antibloccaggio di Bosch può essere utilizzato con diverse modalità di funzionamento in base alla bicicletta su cui viene montato. Per esempio, su una cargo bike la frenata è rapida per mantenere la carreggiata anche a pieno carico. Su una urban viene utilizzata la modalità Touring, adatta a fondi stradali mutevoli, attraversamenti pedonali e semafori. Per chi si muove su terreni accidentati, infine, sono disponibili le modalità Allroad e Trail, rispettivamente per escursionisti leggeri e atleti impegnati su terreni difficili.

ABS Bosch per e-bike, diverse modalità per città, cargo bike e mountain bike

TUTTO SUL DISPLAY Tramite la app di Bosch oppure dal display della centralina Kiox 300 è possibile recuperare i dati relativi all'ultima frenata, visualizzare e analizzare lo spazio e il tempo di frenata, e capire così dove eventualmente migliorarsi, e come si comporta la bicicletta su fondi stradali diversi.

QUANDO ARRIVA Il nuovo ABS Bosch eBike, realizzato con componenti Magura, è disponibile già da quest’estate per i produttori interessanti a montarlo sulle proprie biciclette. La modalità ABS disponibile dipende dalla categoria di eBike impostata dal produttore. L’ABS è previsto solo sul prodotto finale, non è possibile un montaggio a posteriori come accessorio aftermarket. Aspettiamo di vedere quali saranno i primi modelli a montarlo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/08/2022