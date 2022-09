L'incredibile aerodinamica della WMC250EV sbarca sullo scooter WMC300FR

Lo scorso anno vi abbiamo mostrato la WMC250EV, moto elettrica da 400 km orari con un'aerodinamica a dir poco incredibile. Sì, perché il pilota è praticamente sospeso su un condotto Venturi, che scorre lungo tutta la moto, così da permettere all'aria di passarle attraverso, con benefici per l'aerodinamica davvero eccellenti. White Motorcycle Concept ora porta quella tecnologia e qualcosa di più su uno scooter a 3 ruote, il WMC300FR, che è stato scelto dalla Polizia del Northamptonshire, in Regno Unito, come mezzo di servizio.

WMC300FR: Yamaha Tricity diventa ibrido e super aerodinamico

SEGNI PARTICOLARI Non è la prima volta che un 3 ruote viene utilizzato come mezzo di servizio: da noi la Croce Rossa Italiana ha in dotazione Piaggio MP3 Life Support, ma il WMC300FR è ancor più straordinario. La WMC di Rob White, insieme con altre realtà britanniche quali EY3, TotalSim e Productiv ha lavorato nei passati 4 anni sul 300FR e ora ne ha lanciato la produzione: la base è quella dello Yamaha Tricity 300 ma, a differenza del 3 ruote di Iwata, il 300FR si arricchisce di un sistema ibrido e della tecnologia del tunnel Venturi (foto qui sotto) brevettata sulla moto dei record WMC250EV.

Il tunnel Venturi che scorre dentro il WMC300FR

I BENEFICI Il monocilindrico da 292 cc a 4 tempi resta al suo posto ma fanno il loro ingresso 2 batterie removibili EGO Power+ da 12Ah che danno il loro contributo fino a circa 50 km/h, velocità dalla quale, per non esaurire rapidamente la loro carica, subentra il motore termico. Quando le velocità crescono, infatti, il condotto dell'aria in fibra di carbonio aerospaziale riciclata – materiale del quale è composto anche il bauletto – si occupa di forzare l'aria al suo interno e aumentare l'efficienza energetica, riducendo l'attrito e quindi le emissioni di carbonio del 50% rispetto a veicoli a 2 ruote equivalenti.

WMC300FR: ecco cosa succede all'aria quando incontra questo 3 ruote

MEZZO DI SERVIZIO Lo scooter a 3 ruote, sviluppato in collaborazione con la Polizia del Northamptonshire e del capo della Polizia Nick Adderley, responsabile dei poliziotti motociclisti nel Regno Unito, è frutto di 3 anni di ricerca sull'aerodinamica e la tecnologia ibrida. Si prevede che il primo WMC300FR definitivo sarà disponibile, con un kit di luci blu Woodway Engineering, intorno a ottobre 2022.