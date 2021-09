Della White Motorcycle Concepts WMC250EV vi abbiamo raccontato tutto lo scorso giugno: è la moto elettrica che punta a sfondare il muro dei 400 km/h e battere i primati ottenuti da Max Biaggi in sella alla Voxan. Quello che mancava, finora, era un video che mostrasse in azione il nuovo bolide: eccolo, qui sotto, nei test sulla pista del Bruntingthorpe Proving Ground, in Inghilterra.

ATTRAVERSATA DAL VENTO Più che l'intenzione di superare i 402 km/h, della White Motorcycle elettrica colpisce forte come un pugno l'aerodinamica rivoluzionaria. La vedete nella foto d'apertura del servizio e in quella qui sotto, dove si ha l'illusione che il pilota sia attraversato da un enorme buco. In realtà il pilota vi è spalmato attorno e il canale Venturi che attraversa la moto (magia dell'architettura elettrica!) riduce la resistenza all'aria del 70%, secondo il costruttore inglese.

White Motorcycle Concepts WMC250EV, anche il pilota sembra attraversato dal tunnel Venturi

I CAVALLI DEL PROTOTIPO Lo schema della WMC250EV - dove 250 è la velocità che si vuole raggiungere in miglia l'ora - prevede quattro motori elettrici a dare la trazione integrale, ma per ora il prototipo non dispone del powertrain definitivo. La moto che vedete nel video ha appena 136 CV grazie a un sistema a 60 V, mentre si dice che il modello definitivo che darà l'assalto al record sulle distese del Salar de Uyuni in Bolivia avrà un sistema a 800 V. In base a questi pochi dati è impossibile stimare la potenza che avrà, ma il tentativo avverrà nell'estate del 2022: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/09/2021