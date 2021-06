Lo scorso novembre Max Biaggi e la Voxan Wattman hanno ottenuto il record di velocità per moto elettriche sopra i 300 kg, con 366,94 km/h e una punta di ben 408 all'ora. Oggi è la volta di White Motorcycle Concepts, che presenta la sua WMC250EV, elettrica che punta a sfondare il muro dei 400 orari e soffiare lo scettro al centauro romano.

DESIGN UNICO Questa WMC250EV intriga già a colpo d'occhio. Il design è veramente particolare, caratterizzato da una grossa bocca aerodinamica che si estende lungo tutta la moto. In pratica questa elettrica è interamente percorsa da un tunnel centrale che, a detta dei progettisti, riduce la resistenza rispetto alle più aerodinamiche moto di produzione del 70%.

2 RUOTE MOTRICI L'altra particolarità è legata alla trazione, che è a 2 ruote motrici. I motori elettrici infatti sono 4: 2 posteriori e 2 nella ruota anteriore, per una potenza complessiva di circa 135 CV che, quando sarà tempo di attacare il record mondiale in Bolivia nel 2022, crescerà ulteriormente. Anche la trasmissione F-Drive presenta una soluzione innovativa, con la catena racchiusa all'interno del forcellone. Tante soluzioni speciali e quel 250 nel nome della WMC250EV che non è casuale: sta infatti per 250 miglia orarie – che corrispondono a circa 402 km/h – ossia la velocità che l'elettrica di White Motorcycle Concepts si è prefissata di raggiungere.

NON SOLO VELOCITÀ Ma la tecnologia della WMC250EV potrà essere applicata anche alle moto di serie e non per aumentarne le prestazioni, come ha affermato Rob White, fondatore di WMC: ''Sebbene questa tecnologia ti permetta di andare più veloce, ti permette anche di andare molto più lontano con la stessa quantità di energia. Questo ha un beneficio diretto e tangibile sulla riduzione di CO2''. Veloce, ma attenta all'ambiente la WMC250EV.

ANCHE UNO SCOOTER Il prossimo progetto di White è uno scooter a 3 ruote da 300 cc basato sullo Yamaha Tricity 300. Anche per questo l'obiettivo è la riduzione della resistenza aerodinamica del 25% e un sistema ibrido in aggiunta al motore a combustione. Risultato? Prestazioni da 500 cc col 50% in meno di emissioni di CO2.