Yamaha pronta per stupire con XSR GP e R1M derivata dalla MotoGP

Del possibile arrivo di una Yamaha R1M destinata solo alla pista – come la sorellina R6 Race – vi avevamo parlato alcuni mesi fa. Dal Giappone, però, rincarano la dose e, a fianco di una nuova Yamaha R1M, si accosta anche un'altra moto carenata: si tratta della XSR GP, derivata dalla XSR 900.

La Yamaha XSR 900

XSR GP I colleghi nipponici di Young Machine aprono così in copertina, con le nuove Yamaha XSR GP e YZF-R1M 2023. Nel primo caso si tratta di una versione carenata della moto in stile retrò XSR 900, perfetta rivale – anche perché in questo rendering è identica – della Superveloce 800 di MV Agusta. D'altra parte il nome XSR GP è stato registrato in tempi recenti, quindi la mossa successiva di Yamaha sembra annunciata. Un gioco da ragazzi per la Casa di Iwata con questa versione GP: trapianto di motore e ciclistica dalla XSR 900, semi manubri, carene e cupolino ed ecco confezionata la sportiva retrò.

L'attuale Yamaha R1

R1M DALLA MOTOGP Per la supersportiva di Casa, invece, è atteso da tempo un aggiornamento più consistente. Si parla di necessità di aggiornare la versione attuale, alla ricerca di qualche CV, elettronica più evoluta e aerodinamica in stile MotoGP. Detto fatto, almeno per quest'ultima: le voci che si rincorrono dal Giappone – ma soprattutto il rendering che raffigura la nuova R1M – indicano infatti la presenza di alette in stile M1 di Quartararo e Morbidelli. Sarà lei la famosa R1 solo pista descritta nei documenti di omologazione? Tutte supposizioni per ora e, in attesa di conferme o smentite, dovremo attendere EICMA per saperne di più...

Pubblicato da Michele Perrino, 24/08/2022