LA FINE DI UN'ERA È dal 1999 che la Yamaha R6 spopola sulle strade. Dopo oltre 20 anni di carriera e 8 titoli costruttori nel Mondiale Supersport la 600 di Iwata stradale va in pensione. Dal 2021 la YZF-R6 diventa Race, vale a dire per le corse, non omologata per la circolazione su strada.

YAMAHA R6 RACE 2021: UNA BESTIA DA PISTA

Che la Yamaha R6 sia un'arma da pista è cosa nota tra gli appassionati. A sceglierla, in questi anni, tanti amatori, sia per l'uso stradale che per i track days. Ma l'R6 è sempre stata apprezzatissima soprattutto dai piloti - non a caso è la campionessa in carica in Supersport con Andrea Locatelli - sia che essi corressero nel trofeo dello smanettone che nel Mondiale delle derivate di serie. Sarà per questo che Yamaha, dal 2021, sospenderà la produzione della moto omologata per vendere solo la R6 Race, vera arma solo pista. La R6 Race 2021 monta il 4 cilindri da 599 cc - sulla versione attuale capace di 118,4 CV - raffreddato a liquido e dotato di valvole in titanio. Quanto alla ciclistica troviamo il telaio in alluminio Deltabox e il sottotelaio in magnesio, mentre forcella anteriore e mono posteriore sono Kayaba. Il pacchetto elettronico della supersport offre il controllo di trazione, D-mode e acceleratore ride-by-wire con chip di controllo. Insomma, quello che c'era anche sulla R6 2020. Ma...

YAMAHA R6 RACE 2021: C'È IL KIT GYTR

Ma per la Yamaha R6 Race arrivano le parti speciali GYTR - Genuine Yamaha Technology Racing - una vasta gamma di componenti per migliorare le prestazioni della 600 di Iwata. Ci sono un pacchetto elettronico GYTR con cablaggio racing e ECU programmabile, il sistema di aspirazione Air intake System, lo scarico da gara Akrapovic interamente in titanio, il plexiglass da gara WSS, ma anche i freni con tubi in acciaio inossidabile e l'emulatore ABS GYTR, che consente lo smontaggio del sistema anti bloccaggio per un'ulteriore riduzione del peso. Oltre a quelle appena citate ci sono altre parti richieste da FIM - la Federazione Internazionale di Motociclismo - quali la protezione della leva del freno anteriore e la protezione della corona posteriore. È disponibile un'intera gamma di componenti GYTR e Öhlins. Il kit GYTR progettato per la R6 Race comprende i seguenti componenti da corsa:

Set cupolino da gara GYTR

Scarico completo da gara Akrapovic

Set ECU GYTR

Set cablaggio GYTR

Interruttore on/o GYTR

Cavo interfaccia GYTR

Set di tappi AIS GYTR

Emulatore ABS GYTR

Tappo carburante senza chiave GYTR

Cuscini sella GYTR

Tubi freno in acciaio inossidabile anteriore e posteriore

Protezione leva del freno anteriore

Azionamento pignone 14T adatto per la catena 520

Corona 45 adatta per conversione catena 520

Set dadi pignone per 520

Catena DID Gold Race 520

Ganci per cavalletto paddock

Cavalletto paddock

YAMAHA R6 RACE 2021 E KIT GYTR: DATA USCITA

La R6 Race non omologata sarà disponibile presso i concessionari Yamaha a partire da gennaio 2021, con il kit GYTR che verrà presentato in concomitanza con l'uscita della moto. Vi terremo aggiornati sui prezzi della futura 4 cilindri 600 di Iwata e dei suoi accessori.