NUOVA TRACER 900 2021 Il 2021 sarà un anno ricco di novità per Yamaha. La Casa dei Tre Diapason ha appena presentato la sua rinnovata gamma naked, composta da Yamaha MT-07, Yamaha MT-09 e MT-09 SP. Le sorprese però non sono finite qui. Stamattina è apparso un indizio sui social del costruttore giapponese, che fissava l’appuntamento per domani pomeriggio, momento in cui avremmo scoperto una ulteriore new entry nella line-up dei modelli del prossimo anno. L’indizio in questione è ora sparito, ma con un po’di arguzia possiamo fare una probabile nomination sul modello in questione: Yamaha Tracer 900 2021.

LOOK Qualche settimana fa, l’hanno pizzicata per le strade milanesi praticamente pronta al lancio, dunque senza camuffature o elementi depistatori. Come sulla sorella minore Tracer 700, il restyling è massiccio, la Tracer 900 rompe col passato e attinge a piene mani ad elementi estetici che derivano dalla gamma sportiva Yamaha. I fari a LED sdoppiati, ad esempio, ricordano molto quelli della Yamaha R1 2020, ma tutto il frontale è stato completamente ridisegnato. C’è un nuovo parabrezza più protettivo, e anche la carenatura è stata riprogettata per meglio integrarsi con il frontale e il nuovo serbatoio.

MOTORE EURO 5 Al centro del telaio probabilmente ci sarà il rinnovato tre cilindri montato anche sulla MT-09 2021. Il CP3 è aumentato nella cilindrata, fino a fino a 889 cc, grazie all’alesaggio maggiorato di 4 mm. La scheda tecnica ora dichiara 119 CV 10.000 giri/min e 93 Nm a 7.000 giri/min, ben 1400 giri/min prima che sull’attuale tre cilindri. Tutto ciò senza aumentare nemmeno di un grammo il peso del motore, anzi, il nuovo propulsore pesa 700g in meno rispetto al suo predecessore. Insieme alla cilindrata extra, se il motore fosse il medesimo della nuda, ci sarebbero anche migliorie nella parte termica, grazie a nuovi iniettori e nella gestione del corpo farfallato grazie ad un nuovo ride by wire APSG con sensore di posizione già utilizzato sulle nuove sportive R1 e R1M.

TELAIO E CICLISTICA Estetica, motore ma non solo. La nuova Tracer 900 potrebbe evolvere anche il comparto ciclistico. Quando è stata pizzicata su strada abbiamo notato nuovi cerchi, sempre da 17”, e modifiche a forcellone e telaio, con il primo che non adotta più la classica forma “a banana”. Per ora è tutto quello che sappiamo, ma continuate a seguirci perché potrebbero arrivare novità in merito alla crossover media molto, molto presto.