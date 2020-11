Circa due settimane fa sono stati tolti i veli dalla MT-09 2021, rinnovata nel profondo ma anche nell'estetica. Come di consueto, alla versione standard viene accostata quella più sportiva, la SP. Detto, fatto: ecco che Yamaha ha ufficialmente svelato l'allestimento che enfatizza la sportività della MT-09, una delle naked medie più apprezzate in Italia.

I TRATTI COMUNI ALLA MT-09 ''STANDARD'' Il motore Cross Plane 3 rimane lo stesso della sorella m.y. 2021, ossia un tre cilindri in linea da 889 cc capace di 119 CV e 93 Nm e - ovviamente - omologata Euro5. Il tutto è incastonato nel telaio Delta-Box in alluminio pressofuso con pareti da sezioni ridotte, un nuovo forcellone, un cannotto di sterzo rivisto e il telaietto posteriore riprogettato. Il risultato è un peso contenuto a 189 kg, 4 in meno rispetto alla versione precedente. Anche l'elettronica è stata aggiornata: ora c'è una piattaforma inerziale a 6 assi che controlla ABS cornering, traction control cornering, slide control, brake control e anti impennata. Per tenere a bada la tre cilindri della famiglia ''Master of Torque'' trova spazio un impianto frenante Nissin con pinze ad attacco radiale; anche la pompa freno è radiale.

COSA CAMBIA PER LA VERSIONE SP Esclusive per la versione MT sono le sospensioni: davanti c'è una forcella Kayaba con diametro da 43 mm pluriregolabile, proprio come il monoammortizzatore Öhlins rivisto nei leveraggi e collegato a un forcellone spazzolato. Il pacchetto elettronico viene aggiornato con un comodissimo cruise control, posto sul blocchetto di sinistra, mentre le informazioni sono gestibili attraverso il display a colori da 3,5'' (presente anche sulla versione standard). Anche l'occhio vuole la sua parte: ecco quindi le leve e il manubrio anodizzate nere, la sella con doppie cuciture e i serbatoi dei liquidi freno e frizione fumè.

PREZZO, DISPONIBILITÀ E COLORI La nuova Yamaha MT-09 SP con motore Euro5 sarà disponibile da Marzo 2021 e il prezzo è di 11.199 euro (f.c.). Solo una la colorazione: la livrea rimane la ''Icon Performance'' che si rifà alla R1M.