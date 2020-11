TASSELLI E LAMPEGGIANTI Le novità 2021 stanno sbocciando come i fiori in primavera. Mentre le Case tolgono i veli alle nuove moto che arriveranno l’anno prossimo, c’è chi è al lavoro per fornire le proprie moto… alle autorità! Si tratta di Yamaha, che ha in cantiere una versione della Ténéré 700 destinata agli agenti delle Forze dell’Ordine.

LA SICUREZZA (DEL CITTADINO) AL PRIMO POSTO La T7 è stata paparazzata con un mantello nero a coprire il serbatoio, la parte laterale e frontale della moto. Tuttavia, compare una sirena nella parte bassa della Ténéré, proprio di fianco al carter motore, mentre le valigie laterali in alluminio sono accoppiate a un top case posto sulla porzione di sella destinata al passeggero. Infine, il lampeggiante che sbuca da dietro la moto, lascia poco all’immaginazione: questa enduro stradale è destinata alle forze dell’Ordine. Che siano Carabinieri, Polizia Stradale o Polizia Locale questo è ancora sconosciuto. Qualche settimana fa avevamo visto una versione cammuffata della T7, ma adesso non ci resta altro che attendere e scoprire quale corpo di polizia si aggiudicherà una delle moto da off-road più divertenti e vendute in Italia.