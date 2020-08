BESTSELLER La Ténéré 700 è la Yamaha più apprezzata in Italia e in Europa: a confermarlo non sono solo le vendite, ma anche l'attenzione posta dai vari preparatori e appassionati che vogliono enfatizzare le sue doti. Ne è un esempio la Rally Racer, che da semplice concept diventerà un'esclusiva moto da off-road pronta per le competizioni. Ma la Casa di Iwata non rimane ferma a guardare cosa gli altri fanno alla T7, ma sono loro stessi i primi a soddisfare le esigenze dei clienti. La Rally Edition è un esempio - ben riuscito - per quanto riguarda un forte richiamo al passato. Ma a quanto pare non sarà l'unico esempio...

FOTO SCOOP Nei pressi di Gerno di Lesmo (MB), la più importante filiale europea di Yamaha, è stata paparazzata una Ténéré 700 con un serbatoio coperto da una cover nera, ma che mette in mostra una zona più sporgente nella zona laterale. Con molta probabilità si tratta di un serbatoio più grande che andrà ad equipaggiare una versione Adventure della T7, più adatta a coprire lunghe distanze e idonea al viaggio, come fanno intendere le valigie in alluminio montate su questo ''muletto''. Per quanto riguarda la ciclistica (sospensioni e cerchi), la moto paparazzata appare identica alla T7 di serie, con una forcella a steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile e ruote da 21'' e 18''. Non ci sono ancora rumors o notizie relative al suo arrivo, ma visto il periodo, una nuova versione della Yamaha Ténéré 700 è stimabile per questo autunno/inverno, in concomitanza del periodo in cui si sarebbe dovuto svolgere Eicma.