VOCE GROSSA La Yamaha Ténéré 700 è una delle moto più apprezzate dagli italiani, e i dati di vendita lo confermano. La sua abilità nell’affrontare percorsi in fuoristrada e di regalare una piacevole dinamica di guida anche su strada sono gli ingredienti del successo in Italia. Una delle caratteristiche del motore CP2 da 689 cc è il sound pieno e vivace di serie, ma i lissonesi di Exan hanno voluto valorizzare ulteriormente la voce della Ténéré 700 con una serie di terminali slip-on omologati Euro 4 e pensati per tutti i gusti.

CARBON CAP

Classico e moderno insieme, lo scarico Carbon Cap è disponibile nelle varianti in carbonio, titanio, inox e inox nero. Più leggero rispetto allo scarico originale, è in grado di fornire migliori prestazioni ai bassi e ai medi regimi. Il prezzo è di 415 euro.

X-RALLY

Con la sua forma cilindrica vagamente retrò, riduce il peso dello scarico originale aumentando l’agilità nei cambi di direzione, esaltando le prestazioni del motore soprattutto ai medi e agli alti regimi. Disponibile in carbonio, titanio, inox e inox nero, con raccordo ai collettori di serie e silenziatore slip-on. Differisce dal suo “cugino” X-GP per la forma del fondello che nello scarico X-RALLY assume una forma conica. Il prezzo è di 425 euro.

OV RALLY

Caratterizzato da una forma ovale e look vintage, anche questo scarico (come l’X-Rally) riduce il peso dello scarico originale aumentando l’agilità nei cambi di direzione, esaltando le prestazioni del motore soprattutto ai medi e agli alti regimi. Disponibile in carbonio, titanio, inox e inox nero, nel prezzo sono compresi anche il raccordo ai collettori di serie e silenziatore slip-on. Il prezzo è di 395 euro.

X-BLACK OVALE

X-Black Ovale ha un carattere racing capace di regalare alla parte posteriore della 700 Teneré un aspetto decisamente più slanciato. Disponibile in quattro diversi materiali (Acciaio Satinato Chiaro, Acciaio Satinato Nero, Carbonio e Titanio), fornisce una migliore erogazione ai bassi e medi regimi, garantendo un sound inconfondibile. Il prezzo è di 445 euro.