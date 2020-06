LE PROPOSTE EXAN Volete rinnovare la vostra Yamaha MT-09? Exan vi dà qualche suggerimento per sostituire lo scarico originale della tre cilindri di Iwata. Proposte per tutti i gusti, con due diversi sistemi completi 3in1 catalizzati, con uscita alta e bassa, e tre diversi scarichi (tutti omologati Euro 4). Risparmio di peso (circa 4 kg complessivi) e un tocco sportivo in più alla vostra moto. Vediamo le varie proposte.

X-BLACK OVALE Disponibile in 4 diversi materiali (acciaio inox satinato chiaro, acciaio inox nero, titanio e carbonio), l'X-Black Ovale è caratterizzato dal finale in carbonio con forma a rombo che ne esaspera le linee, conferendogli un carattere decisamente racing. Collettori in acciaio inox, silenziatore slip-on, il sistema completo (alto e basso) con catalizzatore e scarico X-Black ovale (Euro 4) è in vendita sul sito e presso i concessionari Exan al prezzo di 751,50 euro.

X-GP Con la sua forma cilindrica vagamente retrò, X-GP è probabilmente il più racing fra le tre proposte Exan. Promette miglioramenti sia sul fronte estetico che dinamico, con la sua leggerezza. Disponibile in carbonio, titanio, inox e inox nero, è immediatamente riconoscibile per il suo bocchettone d’uscita in acciaio inox con saldature a vista. Collettori in acciaio inox, silenziatore slip-on: il sistema completo (alto e basso) con catalizzatore e scarico X-GP (Euro 4) è in vendita sul sito e presso i concessionari Exan al prezzo di 733,50 euro.

CARBON CAP OVALE Si caratterizza per le linee morbide del fondello in carbonio. Disponibile in quattro diversi materiali (Carbonio, Titanio, Acciaio e Acciaio Inox Nero), Carbon Cap Ovale è leggero e promette una perfetta erogazione a tutti i regimi di rotazione. Collettori in acciaio inox, silenziatore slip-on, il sistema completo (alto e basso) con catalizzatore e scarico Carbon Cap (Euro 4) è in vendita sul sito e presso i concessionari Exan al prezzo di 733,50 euro.

tutte le possibili combinazioni di scarichi e materiali sul sito Exan.