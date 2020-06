SPORTIVA 900 Voci dal giappone indicano che Yamaha starebbe pensando di inserire a listino una nuova moto sportiva su base MT-09. Potrebbe quindi farsi spazio una nuova Fazer 900 in futuro? Cerchiamo di scoprirlo.

VIA DI MEZZO Sul magazine giapponese Young Machine sarebbe apparso il rendering di quella che potrebbe essere una moto basata sulla naked MT-09. Se la moto dovesse venire alla luce così come la vediamo, saremmo alle prese proprio con una nuova Fazer, una semi-carenata, anello di congiunzione tra la supersportiva R1 e la MT-09 (e MT-10). E poi, come dire, se c'è la XSR900 in stile retrò, ci potrebbe essere anche una versione semi-sportiva...

BELLA SCOMMESSA Il mix di coppia e potenza della 3 cilindri di Iwata sono certamente un'ottima base di partenza per costruire una moto vincente su strada: non troppo impegnativa da guidare, con un prezzo più contenuto e una facilità d'uso superiore rispetto alla sportiva, alla quale comunque strizzerebbe l'occhio esteticamente, con una semi-carenatura. Una nuova Fazer all'orizzonte, dunque, sembra un'ipotesi non troppo campata per aria. Stay tuned!