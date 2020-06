CELEBRAZIONE DI UN MITO Ve le ricordate le Yamaha supersportive di fine anni ’90? Quando la famiglia YZF fu introdotta nel 1998, la livrea più iconica era quella che riprendeva i colori rosso-bianco-nero della R7 nel Mondiale Superbike. A distanza di oltre quattro lustri, Yamaha ha reso omaggio alle origini di questa famiglia con una YZF-R6 20th Anniversary.

NIENTE STRADA, SOLO PISTA Il Team YART, squadra ufficiale Yamaha nel Mondiale Endurance, ha tolto i veli a un’edizione ancora più speciale speciale della R6. La “YART 20th Anniversary” è una versione pronto pista della supersportiva 600 di Iwata con la stessa livrea delle primissime YZF. Oltre alla grafica, questa R6 è stata preparata per la pista: via le luci, targa e frecce; ecco uno scarico completo Akrapovic, pedane racing, cover per i carter motore GB Racing, una sella più sportiva con il logo YART, protezione per la leva del freno anteriore e l’eliminazione dei blocchetti sui semimanubri. La moto si può acquistare esclusivamente attraverso il team YART a un prezzo di 19.999 euro.