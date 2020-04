RIZOMA X YAMAHA MT-09 Stile e tecnologia: sono questi i fili conduttori della nuova linea di accessori che Rizoma ha messo a punto per Yamaha MT-09. A catalogo tanti prodotti, come gli specchi Quantum End, le manopole Icon, gli indicatori di direzione Vision, il tappo serbatoio benzina e il kit porta targa. Il LookBook completo lo trovate tra gli allegati a questo articolo.

IL CATALOGO Via di mezzo tra naked e motard, la Yamaha MT-09 torna ad essere oggetto di attenzioni da parte di Rizoma. Per lei il nuovo catalogo accessori include lo specchio Quantum End, spesso solo 5mm e montabile direttamente a terminale manubrio nella versione End e le manopole Icon. Realizzate in alluminio le Icon hanno due sottili incisioni tono su tono ''Feeling” e “Control” che migliorano gli aspetti tattili da cui prendono il nome. Non mancano tra le possibilità anche gli indicatori di direzione Vision, il tappo serbatoio Rizoma con Key Lock System e il kit porta targa che esalta il posteriore a coda corta della moto.

SICUREZZA E PERFORMANCE Per migliorare sicurezza e performance in sella alla Yamaha MT-09 Rizoma propone il kit di montaggio luci fendinebbia, che si aggiunge al “twin-eye” della moto e il kit di protezioni laterali B-Pro e Shape. Oltre al dispositivo di sicurezza Proguard System, che protegge la mano del motocliclista, evitando lo schiacciamento della leva freno in caso di caduta, e alle leve Adjustable Plus.