RIZOMA X VESPA Già beneficiaria di una collection di 8 prodotti Rizoma, Vespa GTS 300 torna sotto i riflettori e guadagna nuovi accessori. A catalogo una nuova colorazione disponibile e nuove leve dedicate.

IL CATALOGO Ad oggi la collezione Rizoma x Vespa includeva: cravattino ricavato dal pieno, fregio del parafango a lavorazione longitudinale e prese d’aria del radiatore rivisitate, oltre a un kit guida composto dalle manopole Sport (58 euro), in alluminio con impugnatura in gomma, dalle leve freni regolabili e dallo specchio Spirit RS (135-155 euro).

LE NOVITÀ Fino ad ora i colori che dominavano il kit di accessori Rizoma per Vespa GTS erano il Bronze 21 e il Nero. Ora a catalogo si aggiunge la nuova colorazione Natural e delle nuove leve dedicate per incontrare le esigenze di guida di ogni pilota. Le nuove leve, Adjustable Plus, infatti, sono state studiate perché fossero regolabili in base ai diversi stili di guida, attraverso un sistema a scorrimento che permette la regolazione in lunghezza della leva stessa. Garantiscono inoltre di ottimizzare al massimo il grip. Di serie, insieme al kit delle leve, viene ora venduto un inserto in gomma che serve per eliminare lo spazio che si crea quando la leva si trova nella sua massima estensione -20 mm- e proteggere così i guanti del pilota.