RIZOMA 2020 Dopo le numerose novità presentate da Rizoma all'ultima edizione di Eicma 2019, ora è il momenro delle leve Adjustable Plus. Le nuove leve freno sono state studiate per ottimizzare al massimo il grip e permetterne la regolazione in base ai diversi stili di guida.

LEVE FRENO ADJUSTABLE PLUS Le nuove leve freno Rizoma Adjustable Plus si adattano allo stile di guida di ciascuno, grazie a un sistema a scorrimento che permette la regolazione in lunghezza della leva stessa. Inoltre, perché risultasse più facilmente accessibile, il sistema di controllo della distanza leva-manopola è stato posizionato superiormente. Di serie, insieme al kit delle leve freno, viene ora venduto un inserto in gomma che serve per eliminare lo spazio che si crea quando la leva si trova nella sua massima estensione -20 mm- e proteggere così i guanti del pilota. Le nuove leve freno a catalogo sono diponibili in quattro colorazioni: nero, bronzo, grigio, natural. Le trovate tutte nelle immagini in gallery (qui sotto la versione color nero).