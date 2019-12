A OGNUNO IL SUO In occasione della Fiera del ciclo e motociclo 2019, il Brand Rizoma presenta una nuova linea di prodotti multi-fit, pensata per rispondere alle diverse esigenze dei suoi clienti. La collezione di accessori Rizoma si contraddistingue per il suo stile, curato in ogni dettaglio e per il design moderno e a misura di rider. Ecco dunque una nuova linea di specchietti, realizzati in materiale apposito. Si parte da quelli a carena per la sportiva BMW S1000 RR, passando per gli end-bar di Indian FTR1200, per finire con quelli a manubrio per BMW S1000 RR e per Honda CB650. La collezione si completa con accessori per Suzuki Katana e Vespa GTS 300. Tutti e 6 i nuovi componenti firmati Rizoma saranno disponibili a partire dal 2020.