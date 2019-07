Autore:

Giulia Fermani

RIZOMA PER HARLEY Chi acquista una Harley difficilmente vuole vederla snaturata da accessori e ammennicoli vari. Questo non significa, però, non poterle dedicare le giuste attenzioni. Per la Harley Davidson XL1200X Sportster Forty Eight Rizoma ha appena aggiunto al suo catalogo una collezione di 13 prodotti con un finishing nero satinato e nero lucido a contrasto, con dei richiami di arancione.

IL CATALOGO Al design della Harley Rizoma ha aggiunto un cupolino in alluminio con parte in trasparenza in policarbonato (299 euro), manopole URLO (105 euro), frecce Club a 3 funzioni (posizione, stop e freccia) e specchio retrovisore Lunar (179 euro). Il parafango è più corto e più materico di quello di serie e il tromboncino di aspirazione è realizzato con una forma a cono che ricorda molto quello di Venturi. Il portatarga completa la linea della moto, lasciando la possibilità di montarlo verso l’alto per un stile da classica Sportster e verso il basso, quasi come nell’originale. Per conoscere tutti gli accessori disponibili per la Harley Davidson XL1200X Sportster Forty Eight e i prezzi potete consultare il catalogo allegato.