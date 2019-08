Autore:

Giulia Fermani

ACCESSORI AD HOC Le caratteristiche principali della Suzuki Katana 2019 sono le stesse che hanno fatto scalpore nel lontano 1980: faro quadrato, oggi rigorosamente full LED, semi-carena muscolosa e affilata e seduta del pilota ben inserita nella moto. Per lei Rizoma ha pensato a una linea di accessori realizzati ad hoc, che ne mettono in risalto l’avantreno e ne reinterpretano la personalità decisa.

IL CATALOGO I semi manubri (il kit costa 379 euro) conferiscono un’impostazione di guida più sportiva, le manopole Sport (61 euro a coppia) hanno una gomma racing per garantire il massimo grip e le leve 3D (leva freno e leva frizione, ciascuna in vendita a 180 euro) permettono una regolazione sensibile. Tra le proposte disponibili per la Katana c'è anche il porta targa Fox (275 euro) che, insieme alle frecce Leggera (72 euro), ne alleggerisce la linea.

NON SOLO ACCESSORI Accanto ai prodotti, il catalogo Rizoma dedicato alla Suzuki Katana include due nuove tecnologie per la sicurezza. Il Proguard System, un brevetto che protegge le dita in caso di caduta ed evita di schiacciare accidentalmente la leva del freno in caso di urto, e il Dynamic Brake Light Sensor, un sensore con accelerometro che aziona la luce stop per avvertire di una frenata improvvisa i veicoli alle spalle. Per esaltare l'aspetto aggressivo della moto ci sono i dettagli rossi, tipicamente racing scelti per pedivelle pilota/passeggero B-PRO, manopole e nei dettagli di stile di leve, tappo serbatoio benzina, tappo carico olio motore e supporto cavalletto.