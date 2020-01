RIZOMA X BMW S 1000 RR Quello dietro alla nuova Bmw S 1000 RR è un progetto tutto nuovo, sviluppato per ottenere più potenza, più leggerezza e più maneggevolezza. Per enfatizzare queste caratteristiche Rizoma ha creato una linea di accessori dedicata alla Superbike Bmw.

IL CATALOGO ACCESSORI Sono molti gli accessori che Rizoma ha studiato apposta per la nuova Bmw S 1000 RR. I primi due li troviamo sulla parte frontale della superbike: lo specchio retrovisore Namic e l’indicatore di direzione Light Unit. Omologato con montaggio a carena, il nuovo specchio Namic nelle sue forme aerodinamiche prende ispirazione dalle linee delle moto sportive a cui è dedicato. Light Unit, invece, è il più piccolo indicatore di direzione realizzato da Rizoma. Nella Bmw S 1000 RR è stato montato direttamente a carena, dando a tutto il progetto un look minimal.

ALTRI ACCESSORI Nello stesso catalogo troviamo le leve frizione regolabili, che garatiscono un'ottima sensibilità di guida e la

leva del freno con Remote Adjuster incluso e il Proguard System, che serve a scongiurare possibili contatti accidentali. Altro elemento regolabile sono i comandi arretrati: un’incisione dedicata indica la posizione zero dalla quale si può partire per arrivare fino a 5 diverse regolazioni possibili. Puntalini e pedivelle sono snodati e sono progettati per ripiegarsi in caso di caduta. A proposito di cadute, Rizoma ha pensato ad alcuni accessori che, in caso di caduta, possono proteggere la Bmw S 1000 RR. Tra questi spiccano protezione carter generator, protezione rinvio della frizione sul carter e slider protezione telaio laterali. Per finire, il kit portatarga è removibile e, volendo, sostituibile con uno special kit aggiuntivo per fissare una GoPro/Action Camera.

BMW S 1000 RR Che dire della nuova Bmw S 1000 RR? Rispetto alla versione precedente, le dimensioni generali rimangono sostanzialmente invariate, mentre la carenatura è tutta nuova, così come anche il reparto ciclistico. Il cuore pulsante della S 1000 RR è sempre un 4 cilindri in linea da 999 cc, ma con potenza aumentata di 7 CV rispetto al vecchio modello: ora raggiunge i 207 CV a 12.500 giri/min. La dotazione elettronica della BMW S 1000 RR è completissima ed è in grado di gestire la situazione sia in pista, sia nell’uso quotidiano. Tutto questo, però, non è gratis: il listino infatti parte da 19.550 euro.