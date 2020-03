Autore:

Michele Perrino Pubblicato il 16/03/2020 ore 10:35

ACCESSORI PER IL RE DEI MAXI Rizoma ha realizzato per il TMAX 560 un ricco catalogo di accessori. Si va dallo specchietto retrovisore alle leve freno (regolabili e snodate), dal paraleve al portatarga, passando naturalmente per gli indicatori di direzione. Vediamo nel dettaglio tutti gli accessori ed i relativi prezzi.

SPECCHIETTI RETROVISORI Lo specchietto retrovisore Rizoma Namic, in alluminio ricavato dal pieno, vuole conferire un look ancora più aggressivo al re dei maxi scooter, tramite un profilo aerodinamico e un look sportivo. La sezione dell'asta è realizzata con una particolare lavorazione a macchina a passo incrociato che si nota nella finitura. Namic è disponibile in 4 colori al prezzo di 239,90 euro (cadauno).

LEVE FRENO Le Rizoma Adjustable Plus, anch'esse in alluminio ricavato dal pieno, sono leve freno che permettono la regolazione della distanza e della lunghezza. Sono inoltre snodabili, per evitare la rottura in caso di caduta. Sono disponibili in 4 colorazioni al prezzo di 139.90 euro l'una.

PARALEVE Il sistema Rizoma Pro Guard, nella sua declinazione street, nasce per offrire maggior sicurezza in caso di contatto accidentale con altri veicoli. Garantisce la protezione delle leve freno, scongiurandone il loro azionamento. È disponibile in tre differenti colorazioni a partire da 105 euro ciascuna.

PORTATARGA E INDICATORI DI DIREZIONE L'elenco delle novità Rizoma per il TMAX 560 prosegue con il portatarga Fox e gli indicatori di direzione Vision. Questi ultimi sono disponibili in due colorazioni, al prezzo di 79 euro (cadauno), mentre il portatarga ha un prezzo di 175 euro. Ma le proposte non finiscono qui. Il catalogo prevede anche rivestimenti sportivi per la pendana, manopole, contrappesi per il manubrio, coperchi per il carter motore, e molto altro: consulta online il listino accessori Rizoma per il Tmax.