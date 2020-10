NUOVA MT-09 Tre anni, questo è il tempo passato dall’ultimo aggiornamento alla naked di media cilindrata di maggior successo nel recente periodo di Yamaha, la MT-09. Come già anticipato da un teaser video e da alcuni documenti d’omologazione, ecco la naked MT-09 in versione 2021. Più che un aggiornamento è quasi una rivoluzione, assolutamente migliorativa, nonostante le norme Euro 5. Ecco come è fatta la nuda della Casa dei Tre Diapason.

MANGA STYLE Se gli “occhi a mandorla” dell’attuale MT-09 traevano ispirazione dal mondo dei manga giapponesi, il nuovo look lo è ancor di più, almeno nel frontale. Il nuovo faro a LED, con faro poliellissoidale affiancato da luci di posizione (anch’esse a LED) ricorda molto il mondo dei transformers. Ma le modifiche non si fermano certo solo al faro anteriore, quello posteriore riprende la forma a T di un altro best seller Yamaha, il nuovo T-Max 560. Contenuti metaforicamente tra i due fari ci sono anche un nuovo serbatoio e una nuova sella, entrambi modificati per migliorare l’ergonomia.

CRESCE TUTTO (O QUASI) Senza dubbio uno dei punti forti che da sempre contraddistinguono la Yamaha MT-09 è il suo motore a tre cilindri. Sul model year 2021 troverà posto una variante inedita dell’ormai consolidato (e apprezzato) motore CP3, che per ottemperare ai limiti omologati EU5 è cresciuto nella cilindrata, fino a 889 cc, grazie all’alesaggio maggiorato di 4 mm. La scheda tecnica ora dichiara 119 CV 10.000 giri/min e 93 Nm a 7.000 giri/min, ben 1400 giri/min prima che sull’attuale tre cilindri. Tutto ciò senza aumentare nemmeno di un grammo il peso del motore, anzi, il nuovo propulsore pesa 700g in meno rispetto al suo predecessore.

TUTTO NUOVO Tutto ciò è stato possibile grazie al profondo lavoro di fino da parte dei motoristi Yamaha che non hanno “semplicemente” aumentato l’alesaggio, sotto i carter di novità ce ne sono eccome. A partire dai nuovi iniettori, che non sono più nella testata bensì nella parte posteriore delle teste delle valvole di aspirazione. Questo sistema consente una migliore nebulizzazione del carburante e riduce anche l'aderenza del carburante alle pareti delle bocche di aspirazione. Inoltre, permette di risparmiare fino al 9% di carburante. Sono stati modificati anche i condotti di aspirazione e scarico, al fine di migliorare l’erogazione e il sound. A comandare il tutto ci sarà il nuovo Nuovo acceleratore ride by wire APSG con sensore di posizione già utilizzato sulle nuove sportive R1 e R1M che, come vedremo, cedono molte soluzioni tecniche alla nuda di casa.

NUOVA TRASMISSIONE Per abbinare le maggiori prestazioni del motore 2021, la trasmissione è stata ottimizzata aumentando leggermente i rapporti in 1 e 2 a marcia e, per una buona sensazione quando si cambia marcia, è montata una forcella di nuova concezione. Per gestire la coppia aumentata, la frizione A&S utilizza un materiale nuovo per le piastre di attrito e l'angolo delle camme è cambiato per dare più leggerezza alla leva, insieme a un comportamento del telaio ancora più naturale quando si innesta una marcia inferiore. Sempre in tema di trasmissione è da segnalare l’arrivo del quickshifter bidirezionale.

SALTO AVANTI Dopo 3 anni sul mercato, e con le rivali del segmento che non sono certo state a guardare, l’evoluzione sotto il piano tecnologico era quasi doverosa. Sulla nuova Yamaha MT-09 2021 debutterà la piattaforma inerziale IMU a 6 assi, grazie a lei sulla MT-09 ci saranno aiuti alla guida ancora più evoluti come ABS cornering, traction control cornering, slide control, brake control e anti impennata.

VITA A COLORI Per tenere d’occhio tutti i parametri dell’elettronica è ormai d’obbligo un display TFT a colori. Quello della Yamaha MT-09 non sarà eccessivamente ampio, solo 3,5 pollici, ma permetterà di consultare tutti i dati degli aiuti elettronici oltre alle informazioni canoniche. Al momento ancora niente connettività Bluetooth. Per sfogliare i menù ci saranno nuovi blocchetti elettrici studiati ad hoc.

MIGLIORAMENTI EVIDENTI Il comparto ciclistico e telaistico della Yamaha MT-09 come la conosciamo oggi è luci e ombre: ad un ottimo telaio, snello e leggero, non corrisponde una dotazione ciclistica altrettanto esaltante almeno nella versione standard. Sulla MT-09 2021 le migliorie in questo campo sono evidenti. A partire dall’impianto frenante che potrà contare su nuove pinze Nissin ad attacco radiale, così come la pompa freno, a tutto vantaggio del feeling e della prestazione frenante. Anche per quanto riguarda le sospensioni c’è stato un upgrade: all’anteriore una nuova forcella KYB con steli da 41 mm completamente regolabile, completamente regolabile è anche il monoammortizzatore posteriore, che è stato rivisto nei leveraggi.

NUOVO TELAIO MAGGIOR LEGGEREZZA Le modifiche ciclistiche, secondo Yamaha, ben si sposeranno con il nuovo telaio Delta-box in alluminio che, grazie alla tecnologia Controlled Filling, ha pareti di sezioni ridotte rispetto ad un telaio pressofuso. Nuovo è anche il forcellone – non più con forma a “banana”- e il cannotto di sterzo, così come il telaietto posteriore, anch’esso in alluminio. Tutto ciò è stato fatto per aumentare l’agilità e contenere il peso. Per la prima attenderemo con ansia il test su strada, per il secondo basta guardare la scheda tecnica: 189 kg in ordine di marcia, 4 in meno rispetto all’attuale MT-09, ciò fa di lei la naked più leggera della categoria.

IN PRIMAVERA La nuova Yamaha MT-09 sarà pronta a debuttare dietro le vetrine dei concessionari a partire da Marzo 2021. Il prezzo non ci è ancora stato comunicato, ma quasi certamente rimarrà interessante come da tradizione Yamaha, che punta molto sul rapporto qualità/prezzo. Tre le colorazioni disponibili, Storm Fluo, Icon Blue e Tech Blac