NUOVE NAKED IN ARRIVO Yamaha ha svelato un nuovo video teaser nel quale anticipa alcune novità relative alle sue naked, la gamma MT. Cosa bolle in pentola? Guardiamo il video per scoprirlo...

UNA NUOVA YAMAHA MT-09? Nel video, a un certo punto, si intravede un faro centrale con due strisce di LED a formare una V. Un gruppo ottico nuovo, che non ricorda nessuna delle MT attuali. Le indiscrezioni, infatti, vorrebbero si tratti della nuova Yamaha MT-09 - della quale vi avevamo parlato qui - con motore da 890 cc. A confermarlo sarebbe anche la moto che si vede per un'istante, poco dopo, nel video: oltre ad avere il faro incriminato, sembrerebbe anche riportare la scritta MT-09 sul serbatoio (vedasi foto sotto). Se poi vogliamo dirla tutta, il sound del motore che si sente nel teaser richiama il 3 cilindri di Iwata.

EURO 5 PER TUTTI Modello nuovo o no, anche per altre naked della serie MT incombe l'aggiornamento Euro 5. L'MT-09 non è dunque la sola ad andare sotto ai ferri, ma anche MT-10, Yamaha MT-07 - qui la prova - e la piccola MT-125 la seguiranno, almeno per superare lo scoglio delle norme anti inquinamento. Per sapere tutto sarà sufficiente aspettare solo pochi giorni: il 27 ottobre il reveal. Non perdetevi le prossime news.