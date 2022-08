Yamaha e Polizia di Stato ancora fianco a fianco. In arrivo 170 Tracer 9

Il crimine ha paura di Batman e Robin, Superman e l’Uomo Ragno, ma siamo certi che da ora avranno anche un po’ più di timore nei confronti della Polizia di Stato in sella alle nuove Tracer 9 fornite da Yamaha. Battute a parte, la Casa di Iwata rinnova la partnership con la Polizia di Stato e fornirà alle Forze dell’Ordine 170 motociclette allestite di tutto punto. Questo, dopo la fornitura per la prima volta anche ai Carabinieri, rafforza ancora una volta l’aiuto che Yamaha fornisce alle amministrazioni locali e alle FF OO grazie al programma Yamaha for Police.

Yamaha e Polizia di Stato ancora fianco a fianco

VECCHI “AMICI” La collaborazione tra Yamaha e la Polizia di Stato va avanti ormai da tempo e dopo le Tracer 7 e le FJR 1300 Polizia Stradale, è la volta delle Tracer 9, apprezzate per le prestazioni vivaci, la buona dinamica di guida e la versatilità.

COM’È LA TRACER DELLA POLIZIA La speciale fornitura, oltre che essere stata realizzata con i loghi e ed i colori della tradizionale livrea istituzionale della Polizia di Stato, prevede un allestimento specifico progettato in partnership con INTAV Srl, composto da: faro lampeggiante a tecnologia LED montato su un palo telescopico ad estensione manuale; coppia di lampeggianti frontali a tecnologia LED integrati al parabrezza di serie; Kit sonoro costituito da una coppia di altoparlanti in neodimio con profilo ribassato, master e slave, provvisti di modulo elettronico; sistema di gestione con pulsantiera stagna dotata di pulsanti retroilluminati, predisposizione radio veicolare per la connessione della flotta.

VEDI ANCHE

LE DICHIARAZIONI “Il reciproco rapporto di fiducia con la Polizia di Stato sta crescendo su basi solide, costituite dalle caratteristiche tecniche, dall’avanguardia nell’innovazione, dall’affidabilità dimostrata dai mezzi in uso” afferma Vito Caramia, Dealer Development & New Business Dept. Manager -“La divisione Yamaha for Police sta acquisendo una serie di successi che confermano come il nostro brand traduca la propria mission di servizio per la mobilità sia a livello individuale sia nei confronti della collettività, a garanzia della sicurezza dei cittadini e dunque attraverso il sostegno e lo sviluppo di attività per l’Authority”.

IL VIDEO Per celebrare il proseguimento di questa partnership attraverso il nuovo modello speciale è stato realizzato un video ad hoc della Tracer 9 della Polizia di Stato, eccola in azione.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 06/08/2022