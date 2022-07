Yamaha Tracer 9 GT 2023: le foto spia rivelano il radar per il cruise adattivo

La Yamaha Tracer 9 GT 2023 è stata avvistata in strada: per la crossover sembra essere il momento di radar e cruise adattivo. Foto spia

Solo pochi giorni fa circolava voce di una Yamaha R1 2023 che, come la sorella minore R6, fosse destinata solo alla pista. Oggi la protagonista è un'altra Yamaha, la Tracer 9 GT, avvistata su strada in quella che dovrebbe essere la versione 2023. Come cambia la crossover di Iwata?

COSA CAMBIA Le immagini pubblicate su Motorrad mostrano quella che dovrebbe essere la Tracer 9 GT 2023. Tutto uguale? Quasi. La colorazione è quella classica, la Icon Grey, in nero, blu e argento. La grande novità è lì, sotto al doppio faro a LED, incastonato tra le luci cornering, dove trova spazio un radar anticollisione. Il pannello, ben integrato nella moto, permetterà alla crossover giapponese di rilevare i veicoli più lenti e rallentare in modo automatico. Un dispositivo non esclusivo, ma ancora ad appannaggio delle sole BMW RT 1250, Ducati Multistrada V4 S, Kawasaki Ninja H2 SX e KTM 1290 Super Adventure S.

Il radar della nuova Yamaha Tracer 9 GT 2023

IL RADAR Il fatto che la moto sia stata avvistata in Germania lascia pensare che si tratti di un dispositivo Bosch, differentemente da quelli – solo posteriori – di Triumph Tiger 1200 e nuovo Piaggio MP3 530 hpe Exclusive che sono rispettivamente di Continental e della divisione interna del marchio di Pontedera, Piaggio Fast Forward. Sulla presenza o meno di un radar posteriore sulla Yamaha Tracer 9 GT 2023, invece, ancora non vi sono notizie. La nuova crossover di Iwata dotata del radar, che sembra pressoché pronta per debuttare su strada, potrebbe essere presentata in modo ufficiale già nel corso dell'autunno a un prezzo che, si ipotizza, potrebbe essere di circa 500 Euro superiore rispetto alla versione attuale. EICMA porterà certamente consiglio...

Pubblicato da Michele Perrino, 06/07/2022