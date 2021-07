Yamaha ha pubblicato su YouTube due video che mostrano in dettaglio le caratteristiche di Sport Pack e Travel Pack, rispettivamente per Tracer 9 e Tracer 9 GT. Andiamo a conoscere in dettaglio i pacchetti delle moto di Iwata iniziando dallo Sport Pack.

SPORT PACK Il video mostra come la Tracer 9 si arricchisca di Quick Shifter, portatarga, supporti sul serbatoio in gomma – per fornire più grip e comfort quando ci si appoggia, soprattutto in piega – e slider per i carter motore, che proteggono il 3 cilindri in caso di scivolata.

TRAVEL PACK Nel caso della Tracer 9 GT la dotazione si arricchisce, ovviamente, per il turismo. Col Travel Pack arrivano un cupolino maggiorato, la sella comfort, la porta USB per ricaricare i dispositivi, la piastra e il bauletto da 50 litri, ma anche lo schienale per il passeggero.

I PREZZI Il Travel Pack per Yamaha Tracer 9 GT – ma disponibile anche per Tracer 9 standard – è proposto al prezzo di 639,84 euro, mentre il prezzo dello Sport Pack non è stato ancora reso noto. Per chi volesse davvero il massimo esiste, sia per Tracer 9 che per Tracer 9 GT, il Travel Pack Pro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito Yamaha nella sezione accessori, cliccando qui.