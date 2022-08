Yamaha TMax: Titan è il maxiscooter più caro di sempre?

Da quasi due decenni Yamaha TMax – lo avevo detto anche io nella mia prova – è il re dei maxiscooter, ma cosa accadrebbe se finisse nelle mani di un customizzatore? Ortolani Customs ha rivoluzionato il maxi di Iwata e lo ha reso il sovrano più suntuoso di tutti: modifiche alla carrozzeria, al motore, alla ciclistica e non solo. Un pezzo unico, dal prezzo unico.

COME CAMBIA FUORI Tanto per cominciare Titan adotta molte parti esterne in lamiera di alluminio, serbatoio compreso. Cambia il frontale, con LED di derivazione Yamaha R1, cambia il posteriore – ora molto più snello – con luci a LED Kellermann. La verniciatura verde scuro, realizzata da Ortolani, si ispira alla Porsche GT3 RS, mentre i tocchi di giallo sono un chiaro richiamo alle Lotus. Non mancano una sella in pelle traforata NMB Design e specchietti retrovisori Rizoma Stealth che fungono anche da alette aerodinamiche.

Yamaha TMax Titan

VEDI ANCHE

COSA C'È SOTTO Le modifiche a livello estetico fanno il pari con quelle a livello tecnico, che siano visibili o meno. Si vedono – e molto bene – i nuovi cerchi da 17'', prelevati da un'Aprilia RSV4, mentre la trasmissione finale è cambiata e la cinghia dentata ha lasciato spazio a una catena in stile motociclistico. Anche il display originale è stato sostituito con un TFT su misura di Dev'Moto Marsiglia. Grazie a componentistica Malossi, scarico HP Corse modificato e filtro dell'aria BMC il bicilindrico da 560 cc cresce di potenza, superando i 50 CV.

Yamaha TMax Titan: vista 3/4 posteriore

UN OGGETTO UNICO Yamaha TMax ha un prezzo a partire da 12.999 Euro ma TMax Titan è stato venduto a una cifra ben più consistente. Con 45.000 Euro è lui il maxiscooter più caro di sempre?

Pubblicato da Michele Perrino, 26/08/2022