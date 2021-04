CONNUBIO L'estetica incontra la funzionalità. Rizoma lancia sul mercato Stealth, specchietti retrovisori che, una volta chiusi, funzionano da vere e proprie ali aerodinamiche. Scopriamo il video che ne descrive le caratteristiche.

CARATTERISTICHE Stealth si compone di due elementi principali: una parte fissa, montata direttamente sulla carena e realizzata ad hoc per selezionati modelli di moto sportive, e una parte mobile, che al suo interno ha uno specchio convesso per una visibilità più ampia. Se in posizione aperta Stealth è uno specchietto retrovisore, in posizione chiusa, tramite una semplice rotazione della parte mobile, diventa un’appendice aerodinamica: in questa configurazione, con un’inclinazione di 25° rispetto al suolo, gli Stealth garantiscono un downforce di 4 kg a 300 km/h.

DISPONIBILITÀ Realizzato in alluminio ricavato dal pieno, Rizoma Stealth è disponibile, solo per le moto sportive, in 3 colorazioni: Black, Silver e Thunder Grey. Il prezzo è di 399 euro la coppia.