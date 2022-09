Come quella di Toprak! Ecco la Yamaha R1 GYTR 2023

Nessuno stravolgimento (per ora) alla moto di serie attualmente Campione del Mondo in carica, Yamaha presenta una nuova R1, sì, ma si tratta dell’allestimento dedicato al mondo delle corse GYTR. Da qualche anno a questa parte, infatti, la Casa di Iwata mette a disposizione dei propri fan componenti, sviluppati internamente attraverso il know-how acquisito sui circuiti di tutto il mondo, dedicate all’uso tra i cordoli fino ad arrivare addirittura alla moto completa non immatricolata, come nel caso della R1 GYTR 2023 appena presentata.

Nuova R1 GYTR 2023

DUE LIVELLI DI PREPARAZIONE La Yamaha R1 GYTR nasce come base di partenza per chi vuole cimentarsi nei campionati dedicati alle moto derivate dalla serie ma anche per coloro che in pista decidono di entrarci con una moto che nulla ha da invidiare a quelle dei piloti (ci sarebbe ancora da mettere a posto la questione polso destro, ma questa è un’altra storia). Proprio per soddisfare queste esigenze simili ma diverse, Yamaha ha messo a punto due livelli di preparazione per la R1 GYTR 2023, uno standard e uno PRO, con il massimo che si possa desiderare in quanto a pregio e ricercatezza della componentistica.

CARATTERISTICHE R1 GYTR

MOTORE

• Scarico Akrapovic Race e sistema con tubo centrale

• Set di tappi AIS

• Set di coperture motore

ELETTRONICA

• ECU GYTR

• Cablaggio

• Cavo di interfaccia per PC

• Emulatore ABS GYTR

• Interruttore On/OffGYTR

Trasmissione finale

• Pignone 15/42T 520

• Catena racing 520 GYTR Serie R

TELAIO

• Pneumatici R11 BS

• Tappo carburante GYTR Racing

• Set tubi freno in acciaio inossidabile GYTR

• pinze freno con kit pistoni in acciaio GYTR

• Pastiglie freno Brembo Z04

• Manubri racing

• Fermi sterzo

• Protezione pignone posteriore/Pinna di squalo

• Protezione della leva del freno anteriore ricavata dal pieno

• Set cambio rovesciato opzionale

• Ganci per cavalletto

VEDI ANCHE

• Supporto posteriore Racing Serie R

CARENE

• Kit carena race completo in fibra

• Cupolino race

• Sella da race GYTR

GLI ACCESSORI PRO La linea GYTR PRO è una gamma esclusiva d’accessori, sviluppata attraverso l’esperienza in SBK di ben 4 Team. Yamaha ha dato per la prima volta un assaggio di questa linea di ricambi speciali con la R1 GYTR PRO VR46, offerta a Valentino Rossi nel 2021 utilizzando una combinazione di parti del futuro catalogo GYTR e GYTR PRO e alcuni componenti premium di Öhlins e Brembo. La linea GYTR PRO comprende in totale 400 parti sviluppate, che saranno disponibili tramite i GYTR PRO SHOP a partire da aprile 2023.

Alcuni dei componenti chiave della linea GYTR PRO sono:

• Forcellone GYTR PRO

• Serbatoio carburante con baricentro basso e grande capacità GYTR PRO

• Telaietto posteriore in carbonio GYTR PRO

• Piastre forcella triple clamp GYTR PRO

• Set carena in carbonio GYTR PRO

• Cupolino GYTR PRO

• Strumentazione GYTR PRO

• Supporto del strumenti GYTR PRO

• Manubri GYTR PRO

• Interruttori sul manubrio GYTR PRO

• Elettronica Marelli GYTR PRO (personalizzata)

• Condotti aria per le pinze dei freni GYTR PRO

• tubi freni GYTR PRO

• Adattatori ruote Brembo GYTR PRO (anteriori e posteriori) per i forcella anteriore Öhlins FGR400 e il forcellone rovesciato

• Frizione GYTR PRO

• Ammortizzatore di sterzo laterale GYTR PRO con staffa di fissaggio

• Radiatore MB GYTR PRO

• Sistema Akrapovic GYTR PRO

• Protezione della leva del freno GYTR PRO

L'elenco completo della linea di prodotti GYTR PRO e relativi prezzi saranno comunicati entro la fine dell’anno.