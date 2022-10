Love Me Do compie 60 anni, Lamborghini celebra i Beatles. Il video

60 anni fa debuttavano con il loro Love Me Do. In questo video la Lamborghini 400 GT 2+2 testimone del loro ultimo concerto

Correva il 5 ottobre 1962 quando il mondo ha conosciuto per la prima volta la musica di un gruppo di giovani di Liverpool, chiamati Beatles, gli ''scarafaggi''. Il loro primo singolo si intitolava Love Me Do, e da quel giorno il mondo della musica (e non solo) non è più stato lo stesso.

Lamborghini 400 GT 2+2: vista frontale

VIAGGIO NELLA STORIA DELLA MUSICA Per festeggiare questa ricorrenza Lamborghini si è messa in viaggio per le strade di Londra a bordo di una splendida 400 GT 2+2, dagli storici studi di Abbey Road a Savile Row. I Beatles hanno registrato la quasi totalità della loro produzione negli studi di Abbey Road, compreso il primo singolo “Love Me Do”. A Savile Row, invece, sul tetto del quartier generale dell’Apple Corps, si sono esibiti per l’ultima volta dal vivo, il 30 gennaio del 1969. Nella strada sottostante era parcheggiata una Lamborghini 400 GT 2+2 Rosso Alfa con interni neri, ben visibile nel documentario Get Back di Peter Jackson.

Lamborghini 400 GT 2+2: vista laterale

PAUL NE AVEVA UNA? È abbastanza noto che tutti e quattro i Beatles fossero appassionati di auto (e chi non lo è, del resto), ma il più sfegatato pare fosse Paul McCartney: molte fonti riportano che avrebbe posseduto proprio una Lamborghini 400 GT 2+2, nel periodo in cui stavano registrando White Album, nel 1968, il disco che ha concluso la loro incredibile carriera.

L’AUTO La Lamborghini 400 GT 2+2 è stata presentata nel 1966, tre anni dopo la fondazione di Automobili Lamborghini, e racchiudeva al suo interno tutta la visione di Ferruccio Lamborghini: una granturismo velocissima, comoda e non priva di una certa praticità. Progettata dalla Carrozzeria Touring, montava un V12 da 3.929 cci con doppio albero a camme in testa, capace di 325 CV.

Lamborghini 400 GT 2+2: il V12 sotto il cofano

IL VIDEO Nel video che trovate qui in alto, il giornalista inglese Dylan Jones (che ha intervistato Paul McCartney in più di un’occasione) ripercorre il viaggio da Abbey Road a Savile Row, un tuffo negli anni Sessanta per conoscere la Londra che tanto ha colpito la band di Liverpool. “È da qui che Paul McCartney ha tratto ispirazione: Londra, la città che ha guidato la sua scrittura, i suoi processi creativi e la sua sconfinata curiosità”, dichiara Jones. “Se in passato si era considerato un tradizionalista, i rapidi cambiamenti che hanno interessato la cultura underground londinese lo spinsero a esplorare la sua creatività, continuando a lavorare con John Lennon per regalarci una serie di capolavori musicali tuttora senza pari”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/10/2022