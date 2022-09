Lamborghini Huracán Sterrato: la supercar che non teme l'off-road!

Lamborghini torna alla carica mostrandoci un video teaser della sua ultima creazione: la chiacchieratissima Huracán Sterrato! La clip - pubblicata di recente sui canali social del costruttore di Sant’Agata Bolognese - vede la supercar del Toro affrontare con nonchalance sentieri sterrati e polverosi (qui il nostro approfondimento su Lamborghini Urus Performante). A un primo sguardo balza subito all’occhio la livrea mimetica blu abbinata a possenti passaruota imbullonati, alle luci aggiuntive sul frontale e al portapacchi sul tetto.

AUDACE E DISSACRANTE Il video intitolato ''Beyond The Concrete - Part 2'' ha per protagonista un’arzilla guidatrice che si diverte con Huracán Sterrato su strade impervie e accidentate. Il suo obiettivo? Raggiungere quanto prima un surfista in una spiaggia vicina affrontando senza timore sentieri sabbiosi. La clip rimanda a un audace parallelismo: la Sterrato scivola sulla sabbia proprio come una tavola da surf che cavalca le onde. L’auto è equipaggiata con un inedito set di cerchi in lega da 20 pollici a più razze verniciate di nero. Inalterato il bodykit visto qualche mese fa, che comprende fra l’altro una presa d’aria extra sopra il vano motore.

Lamborghini Huracan Sterrato: vista laterale

V10 TONANTE Per quanto riguarda il propulsore, Huracán Sterrato dovrebbe montare il collaudato V10 aspirato da 5,2 litri da 640 CV, lo stesso che equipaggia Huracán Evo AWD, Tecnica e STO (qui la nostra prova speciale). Ovviamente la trazione sarà integrale, con tanto di pneumatici all-terrain per migliorare il grip su fondi a bassa aderenza. Al momento Lamborghini non ha fornito alcuna data specifica per la presentazione ufficiale di nuova Huracán Sterrato. Indiscrezioni suggeriscono una fugace apparizione al Salone di Parigi 2022. Lamborghini Huracán Sterrato sarà l’ultima declinazione della gloriosa supercar del Toro, che - a partire dal prossimo anno - sarà sostituita da un’erede elettrificata.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/09/2022