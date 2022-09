Tecnomar For Lamborghini 63: la Lambo dei mari alla fonda a Miami

Italian Sea Group - azienda di spicco nella produzione di yacht di lusso - ha consegnato a Miami l’esclusivo Tecnomar For Lamborghini 63: un’imbarcazione super esclusiva realizzata nei cantieri di Marina di Carrara. Lo yacht è stato progettato come omaggio artistico alla celebre Casa di Sant’Agato Bolognese, di cui il fortunato acquirente è un grande fan. Prendendo in prestito spunti di design da Lamborghini Sián FKP 37 (qui l'approfondimento su Sián Roadster), Tecnomar For Lamborghini 63 si distingue per le forme esagonali e gli spigoli vivi a prua e a poppa. Uno speciale hardtop protegge poi dai raggi del sole, ricordando allo stesso tempo la linea del tetto di una supercar. Lo stesso dicasi per le luci frontali a ''Y'' ispirati proprio alla Sián.

POTENZA ESORBITANTE Tecnomar For Lamborghini 63 (dove il 63 si riferisce all’anno di fondazione di Automobili Lamborghini, ma anche al numero di esemplari prodotti) è spinto da due propulsori navali MAN V12 che sviluppano 2.028 CV ciascuno. L’uso intensivo della fibra di carbonio ha consentito all’armatore di ridurre sensibilmente il peso, che si ferma appunto a 24 tonnellate. I due motori sono in grado di portare questo super yacht a una velocità massima di 63 nodi (circa 117 km/h). ''Tecnomar per Lamborghini 63 è uno degli yacht più esclusivi al mondo. Il suo design, le prestazioni e la maneggevolezza sono davvero senza compromessi'', ha commentato Brett David, CEO di Prestige Marine, che ha importato lo yacht negli Stati Uniti.

VEDI ANCHE

Tecnomar For Lamborghini 63: la poppa

UN LUNGO LEGAME Prestige Imports (all’interno della quale rientra Prestige Marine) è un nome abbastanza noto in Florida. L'azienda ha lavorato per diverso tempo con Lamborghini e con altri produttori di supercar esotiche. Nata negli anni '80, a Prestige Imports viene riconosciuto il merito di aver contribuito alla nascita del mercato delle supersportive nel sud della Florida (qui nuova Lamborghini Urus Performante). ''Per decenni, Prestige Imports ha venduto Lamborghini qui a Miami e nel sud della Stato. Siamo onorati di dare il benvenuto al primo Tecnomar personalizzato da Lamborghini qui in Nord America'', ha affermato il CEO di Prestige Marine.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/09/2022