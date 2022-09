Lamborghini Urus Baja Racer: immaginatela a Dakar... Il video

Riflettori tutti addosso a Purosangue, il SUV che riscrive la storia. Tanta attenzione ha fatto ingelosire Lamborghini Urus, ecco allora che sul web qualcuno prova a consolarla e immagina per l'ultra SUV del Toro un abito di quelli che piacciono a lui. Una divisa da speedy offroader, o da corridore del deserto, per tenere i piedi a terra, o meglio, sulla sabbia. Colui che pixel dopo pixel l'ha inventata, per la Urus a prova di dune conia il nome Urus Baja Racer: la Urus che manca alla Dakar. In fondo, dopo il record a Pikes Peak, chi le impedisce un'avventura ancora più selvaggia?



DEEP IMPACT Il video rendering reca la firma di Rostislav Prokop, artista virtuale della Repubblica Ceca. Urus viene completamente spogliata della sua carrozzeria abituale e programmata per competizioni extreme offroad. Il pianale prende l'ascensore, gli ammortizzatori si preparano ad impatti da smontare tutte le tue otturazioni, l'abitacolo viene ingabbiato in un rollbar tinto di rosso, proiettori a LED spuntano sul tettuccio. Ah, via il portellone: a un rally raid, bucare è un attimo, ruota di scorta lì a disposizione in caso di emergenza. A infiocchettare il Baja Racer pack, un nero satinato che fa molto tuning di ultima generazione. Quale unità pompa sotto il cofano? A giudicare dal latrato in sottofondo, è il solito V8 biturbo di origine Audi. Che non sarà il V12 di Purangue, ma che per dissotterrare scorpioni e serpenti basta e avanza...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/09/2022