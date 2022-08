Lamborghini Urus Performante: il super-SUV è ancora più "cattivo"

Con nuova Urus Performante, Lamborghini alza ancor di più l'asticella della sportività per il suo super-SUV ad alte prestazioni. Con il suo stile possente e il design graffiante, la versione Performante riafferma con forza l’anima corsaiola di questa sport-utility sopra le righe (qui nuova Huracàn Sterrato). Prima ancora della presentazione ufficiale, Urus Performante si è già aggiudicata un nuovo record sul percorso della Pikes Peak International Hill Climb, tagliando il traguardo a 4.302 metri d’altezza in 10:32.064, battendo il precedente record del 2018 di 10:49.902 (qui l'approfondimento). ''Urus Performante porta le incredibili prestazioni e il look inconfondibile di Urus verso nuove vette, pur rimanendo lussuosamente versatile e offrendo l’esperienza di guida più coinvolgente di sempre, su strada e non solo. Il suo design rappresenta un nuovo punto di riferimento in termini di dinamismo in quella che è già una vettura straordinaria'', ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini.

Le colorazioni di nuova Lamborghini Urus Performante

CARBONIO A NON FINIRE Con il suo look dinamico e audace, Urus Performante si conferma come una delle vetture con il maggior numero di elementi in fibra di carbonio. ''Il design di Urus Performante si integra alla perfezione con un’aerodinamica ottimizzata che include fra l’altro nuove air curtains sul paraurti anteriore. Visivamente si differenzia in modo significativo grazie al nuovo cofano leggero in fibra di carbonio del vano motore e all'uso intensivo di questo materiale anche nel resto della vettura'', ha commentato Mitja Borkert, Head of Design. Impossibile non notare quei tagli profondi che arrivano fino al paraurti anteriore e il cofano con estrattori parzialmente a vista in materiale composito. Il tetto poi, anch'esso realizzabile su richiesta in fibra di carbonio, si ispira ai modelli supersportivi Lamborghini Huracán Performante e Super Trofeo. Lo spoiler posteriore con le sue pinne laterali di nuova progettazione (ispirato ad Aventador SVJ) aumenta la deportanza di Urus Performante del 38%.

Il cofano in fibra di carbonio

TOCCO DI CLASSE Gli interni della versione di serie sono in Alcantara Nero Cosmus, con cuciture dei sedili che compongono un nuovo motivo esagonale, ''Performante Trim''. Soluzioni opzionali dedicate per colori e finiture includono l'estensione della Performante Trim a porte, rivestimento del tetto, schienale dei sedili e pannello posteriore. Il volante in pelle e Alcantara è rifinito in nero opaco, mentre per degli elementi in alluminio si è scelto il nero anodizzato. Con il pacchetto opzionale ''Dark Package'', il trattamento nero opaco può essere esteso ad altri dettagli come le leve del ''Tamburo'': il centro di controllo di Urus, che ospita comandi come il pulsante Start/Stop e il selettore delle modalità di guida.

Lamborghini Urus Performante: gli interni

ANCORA PIÙ POTENZA ''Urus Performante affronta la strada come un atleta slanciato e dalla forma perfetta. L'assetto muscoloso, il design distintivo, il propulsore V8 biturbo e lo scarico sportivo leggero lo confermano - a livello visivo, sonoro ed esperienziale - offrendo emozione pura su ogni strada, pista o superficie sterrata. Questo è il SUV pensato per chi siede al volante di una supersportiva”, ha dichiarato Rouven Mohr, Chief Technical Officer. La potenza di Performante è stata incrementata di 16 CV e arriva ora a 666 CV, mentre il peso è stato ridotto di 47 kg. Bastano 3,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 32,9 metri per passare da 100 km/h all'arresto completo. Il motore di Urus Performante sviluppa 850 Nm di coppia e consente al SUV di raggiungere una velocità massima di 306 km/h. L'efficienza aerodinamica è stata migliorata e la deportanza complessiva aumentata dell'8%.

Lamborghini Urus Performante: dettaglio posteriore

EMOZIONI INTENSE La ricalibrazione del sistema sterzante anteriore migliora la connessione con la strada con input precisi e feedback diretto. L'intervento più rapido delle ruote sterzanti posteriori aumenta l'agilità in curva, grazie anche alla ripartizione della coppia del differenziale posteriore sia su strade asfaltate sia sterrate. Nuove molle in acciaio abbassano il telaio di Performante di 20 mm, con una carreggiata più ampia di 16 mm. Davvero impressionanti poi i cerchi forgiati opzionali da 23 o da 22 pollici con elementi in titanio e pneumatici Pirelli (qui la drag race fra Huracàn, Aventador e Urus). La parte inferiore del paraurti posteriore e il diffusore sono realizzati in fibra di carbonio, mentre lo scarico sportivo Akrapovič in titanio leggero sviluppa un sound da brividi!

Lamborghini Urus Performante: dettaglio cerchi

LA GUIDA AL CENTRO Le driving mode riprogettate permettono di selezionare la configurazione perfetta per ogni situazione. In STRADA, Urus Performante offre una guida all'insegna del lusso e del comfort, ottimo assorbimento delle asperità stradali. In modalità SPORT migliora invece la risposta dell'acceleratore, con le ruote sterzanti posteriori più agili alle basse velocità e stabili a quelle elevate. Infine, con la modalità CORSA a dominare è la personalità racing di Urus Performante, con una manovrabilità ancor più accentuata. Accanto alle modalità di guida standard, su Urus Performante è stata introdotta il profilo RALLY, che eleva la sportività e il divertimento per emozioni coinvolgenti su strade sterrate. Le prime consegne ai clienti sono previste entro la fine del 2022, con un prezzo di lancio per il mercato italiano di 215.261 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/08/2022