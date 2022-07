Lamborghini Huracàn Sterrato, si alza un polverone. Il video è super

Prima degli addii di rito, l'ultimo colpo di coda. Un colpo che solleva polvere fino a oscurare il sole, come un Toro che ha la dinamite negli zoccoli. Lamborghini Huracàn si muove rapidamente verso la fine di un ciclo: prima di lasciare il posto al successore ibrido plug-in (2024?), spazio a Huracàn Sterrato, prima Lambo preparata per i rally. Dopo le foto spia, è la volta di un video ufficiale. Titolo: ''Beyond the Concrete''. Cosa c'è oltre l'asfalto? Ecco cosa c'è.

NICKNAME La Huracan Sterrato della clip è ricoperta da un involucro mimetico, ma la livrea ''Brave, Authentic, Unexpected'' non nasconde il bodykit ridisegnato. In fondo, il super emotivo video teaser non fa che confermare le forme trapelate nel corso dei mesi. Ah, pure il nomignolo ''Sterrato'' non era certo al 100%. Ora lo è: guarda la scritta al posteriore.

TORO AVVENTURIERO In generale, la Huracan Sterrato di serie dovrebbe rimanere fedele al prototipo: componenti aggiuntivi per parafanghi imbullonati non verniciati, piastre paramotore, LED supplementari montati sul paraurti anteriore, barre sul tetto, prese d'aria leggermente ridisegnate, un nuovo diffusore e una grande presa d'aria sul coperchio del motore per un extra raffreddamento. I cerchi in lega da 20 pollici sono calzati con pneumatici all terrain, mentre le sospensioni ottimizzate offrono un'altezza da terra superiore al solito. Protezioni sottoscocca? Si spera di sì.

L'ULTIMO ACUTO Ancora nessun dettaglio sul propulsore, tuttavia con ogni probabilità la Sterrato accompagnerà il V10 da 5,2 litri aspirato non elettrificato alla sua ultima apparizione. 610 CV come su Huracan Evo RWD? O i 640 CV di Huracan Evo AWD, Tecnica e STO? L'unica sicurezza, è la trazione integrale (e ci mancherebbe).

CI VEDIAMO A...? Lamborghini Huracàn Sterrato dovrebbe uscire definitivamente dalla clandestinità nei prossimi mesi, probabilmente al Salone di Parigi 2022 di ottobre. Se a Sant'Agata decideranno di partecipare. Quale che sia il contesto, aspettiamoci fuochi d'artificio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/07/2022