Hot Wheels Lamborghini Countach, più di un semplice modello in scala

Giocattoli per bimbi, ma anche mini repliche da collezione. Hot Wheels è un brand che riesce a catturare l'attenzione di grandi e piccini, e l'ultima creazione sembra sia rivolta soprattutto al bimbo che è in ognuno di noi ''grandi''. Perché questa Lamborghini Countach in scala 1:64 - proprio come l'originale in scala 1:1 - non è un modellino come un altro. Presta attenzione ai singoli dettagli...

TORELLO Oltre a far battere il cuore anche solo a pronunciarne il nome, la miniatura confezionata da Hot Wheels della Countach LP 500 S del 1982 appartiene di diritto agli oggetti di culto, almeno per gli impallinati del settore. La tinta esterna Blue Spectraflame su telaio Zamac verniciato in nero è già di per sé musica per i tuoi occhi, ma si guardino le ruote Real Riders con mozzi argento, molto più particolareggiate di quelle che troveresti su un modello comune. Le ruotine, ma anche lo stemma del Toro, i fari dagli alloggiamenti separati dal resto della carrozzeria. Gli indicatori laterali, le prese d'aria, persino i tergicristalli. Finezze, indubbiamente, che non tutte le Hot Wheels.

SCISSOR DOOR Prerequisito di una Countach sono le portiere ad apertura ''a forbice'': lo stile e il meccanismo, il modello pressofuso della divisione modellini di Mattel lo imita alla perfezione.

PREZZO Standard di alta precisione interessano anche gli interni: il cruscotto squadrato, i sedili con le caratteristiche cinture di sicurezza. Quanto chiede Hot Wheels per Lambo Countach? Una somma di denaro relativamente piccola, soltanto 30 dollari. Ma la tiratura venderà velocemente, meglio non fermarsi troppo a sfogliare la gallery.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/07/2022