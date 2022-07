Lamborghini Huracán Sterrato: la supercar del Toro vuole giocare con la sabbia (video)

Assetto rialzato, carreggiate più larghe e tanti altri accorgimenti per godersi questo speciale modello anche in off-road grazie al suo V10 da 640 CV

LA SUPERCAR SI È RINFORZATA Di questo esercizio tecnico e stilistico di Lamborghini ne abbiamo parlato nei mesi scorsi. Già dal giugno 2019 la casa di Sant'Agata Bolognese ha pubblicato alcune foto della sua supercar su trampoli. Oggi, la Huracán Sterrato prende sempre più forma e possiamo vedere come si evolve la sportiva italiana che strizza l’occhio al fuoristrada. Un ibrido fra super prestazioni e divertimento sugli sterrati, d'altronde la trazione integrale è una prerogativa della Huracán e le modifiche alla macchina sono tali da permetterle di non toccare il fondo alla prima buca o al primo sasso sporgente. Ma, ovviamente, c’è molto di più. E oggi, la possiamo osservare ancora una volta. Il prototipo che vedete nelle immagini e nel filmato pubblicato sul canale YouTube di Varryx è stato immortalato appena fuori dallo stabilimento Lamborghini.

I COLLAUDI PROCEDONO SPEDITI Si tratta di un esemplare ancora molto camuffato e sebbene l'avantreno abbia uno stile abbastanza normale per gli standard della Huracán, l'altezza da terra certamente non lo è e si vede. Le informazioni dicono che si tratta di 47 mm aggiuntivi alla misura standard. Ma anche altri componenti sono esclusivi di questa versione “rock and roll” della Huracán, sempre che vengano confermati fino alla produzione. Per esempio, sono da menzionare anche i cerchi a cinque razze sdoppiate da 20”, che calzano pneumatici rinforzati, insieme ai mancorrenti neri e alla presa d'aria montata sul tetto. Varryx richiama ulteriormente l'attenzione sulla coppia di scarichi che spunta ai lati della targa prova, una caratteristica comune alle altre Huracán dall'aggiornamento di metà carriera del 2019 e ispirato alla versione Performante pre-restyling.

PIÙ ALTA MA ANCHE PIÙ LARGA Analizzando più a fondo il body kit dell'auto noterete che ha fianchi più muscolosi di qualsiasi altra Huracán a listino, si parla di un aumento delle carreggiate di 30 mm. Inoltre, per la Sterrato è prevista una serie di modifiche per adattarla meglio alla sua filosofia off-road. Per esempio, sarà equipaggiata anche con un paio di luci di profondità nella parte anteriore, proprio ai lati del logo, per migliorare la visibilità al buio e per un effetto estetico più dirompente. Nel pacchetto sono inclusi una ricalibratura dei sistemi elettronici per adattare l'auto all'uso in fuoristrada e alcuni rivestimenti esclusivi per carrozzeria e abitacolo.

LA LAMBO È IN BUONA COMPAGNIA Ricorderete che Porsche, anch'essa controllata dal gruppo VW, sta sviluppando una propria auto con specifiche off-road, basata sulla 911. Ispirandosi al concept Safari di novembre 2020, questa variante potrebbe chiamarsi Dakar come tributo al rally Parigi-Dakar, che la Casa di Zuffenhausen vinse nel 1986 con la leggendaria 959. A differenza del boxer a sei cilindri Porsche, la Lambo monta un motore V10 aspirato di 5,2 litri che eroga 640 cavalli, anch'esso adattato al differente utilizzo, con una taratura di potenza e coppia differente rispetto alle gemelle stradali. La supercar di Sant'Agata Bolognese, che può essere considerata - senza troppo azzardare - un'interpretazione moderna della splendida Lancia Stratos, sarà svelata ufficialmente nell'agosto 2022 come anno modello 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/07/2022