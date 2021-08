Tanta attesa è stata premiata: ecco la rediviva Lamborghini Countach LPi 800-4. Dopo le prime immagini senza veli della macchina pubblicate sui principali canali social, ecco tutte le foto e i video ufficiali.

Teatro del debutto la Monterey Car Week, dove la nuova Lamborghini Countach 2022 si presenta con un powertrain ibrido imparentato con quello della Siàn. Invece delle batterie usa più compatti supercapacitori per alimentare un motore elettrico da 34 CV, che supporta il classico V12 da 6,5 litri e 780 CV tramite un sistema a 48 V. Risultato, 814 CV e 755 Nm complessivi, per 355 km/h di velocità e uno 0-100 km/h in 2,8 secondi. Il motore elettrico montato all'anteriore rende la trazione integrale, mentre la potenza alle ruote posteriori è trasmessa attraverso un cambio robotizzato a 7 marce.

La costruzione in fibra di carbonio permette di contenere il peso a secco in 1.595 kg: niente male per una supercar con un simile motore e non certo compatta, visto che misura 4,87 metri in lunghezza, 2,1 in larghezza e 1,14 metri in altezza. Il rapporto peso potenza, alla fine, risulta di 1,95 kg/CV: il tutto anche grazie a mastodontici ma leggeri cerchi in titanio, nelle misure di 255/30 R20 e 355/25 R 21 (diametri differenziati, quindi, con le anteriori da 20 pollici e addirittura 21’’ al posteriore) gommati Pirelli P Zero Corsa.

Il design è un tripudio di citazioni alle varie edizioni delle Countach passate: “Sono tre, in particolare, i riferimenti al passato'', dice il designer Mitja Borkert: ''Dalla LP 500 la scritta anteriore e i fari super sottili come la stessa griglia; dalla LP 400 la forma del tetto con taglio a ‘periscopio’, che sulla Countach del ventunesimo secolo è reinterpreta con i vetri foto-cromatici. E poi dalla 5000 Quattrovalvole i quattro scarichi e i fanali posteriori a forma di esagono”. Il caratteristico paraurti anteriore squadrato lascia il posto a una più elegante fenditura e le prese d'aria laterali acquistano maggiore importanza nel colpo d'occhio sulla fiancata. Il risultato è comunque un'auto più elegante e moderna, ma forse dal carattere meno forte. Il colpo d'ala è il taglio spigoloso del parabrezza, che riprende la forma esagonale dell'originale ed'è un chiaro omaggio agli anni 80.

COSA È ANDATO PERSO Manca l'alettone posteriore, che nella Countach originale era solo ornamentale e, anzi, era addirittura dannoso ai fini aerodinamici perché aumentava la resistenza senza fornire alcun carico (addirittura pare non fosse omologato e che i clienti dovessero farselo installare in una piccola officina predisposta fuori dagli stabilimenti di Sant'Agata). Mancano anche i fari a scomparsa, che tanto hanno caratterizzato le supercar degli anni Ottanta, ma che per motivi aerodinamici e di protezione del pedone, oltre che inutilmente complicati, non sono stati ripresi nella Countach 2022.

Qui il design è moderno e gli unici richiami al passato sono nella pelle rossa e nera adottata per i rivestimenti. La plancia è tutta digitale, con uno schermo configurabile dietro al volante, incastonato in un cruscotto realizzato mediante il procedimento della stampa 3D, e un display touch a centro plancia da 8,4 pollici per l'infotainment, compatibile con Apple Carplay, ma non Android Auto. Le palette dietro al volante sono al passo coi tempi, ma una bella griglia cromata per guidare i movimenti della classica leva è un dettaglio di cui si sente la mancanza.

La nuova Lamborghini Countach, le cui consegne inizieranno entro marzo 2022, verrà costruita in serie limitata a 112 esemplari. C'è da scommettere che non le vedremo tanto facilmente né per strada né tantomeno nei track day. Il prezzo non è stato per ora comunicato.

Motore 6,5 litri, V12 ibrido 48V con supercapacitori Potenza 814 CV Coppia 755 Nm Velocità 355 km/h Da 0 a 100 km/h 2,8 secondi Cambio robotizzato a 7 marce Trazione integrale Dimensioni 4,87 x 2,1 x 1,14 m Peso a secco 1.595 kg Bagagliaio 63 litri Prezzo n.d.

Non uno, ma ben due video raccontano la rinascita dell'icona di Sant'Agata: li trovate qui sotto nella gallery, insieme con le fotografie e i bozzetti che hanno portato alla creazione della nuova Countach. Per guardarli basta un clic!