VECCHIE GLORIE Countach, cioè uno dei modelli più importanti dell'intera storia Lamborghini, se non addirittura il più importante in assoluto, avendo ispirato da allora ogni modello successivo. Countach, la leggenda che conserva il proprio fascino e il proprio valore anche a 50 anni dall'esordio. Countach un modello che appartiene al passato del Toro, ma che accadrebbe se si reincarnasse in una supercar odierna? Per soddisfare una legittima fantasia collettiva, Arc Design reimmagina e disegna Countach come se la world premiere cadesse nel 2021 anziché nel 1971. Ebbene, da qualunque angolazione, i risultati non lasciano indifferenti: vedi gallery.

DOLCE SALATO Unendo uno stile classico con materiali e tecnologia moderni, Lamborghini Countach 50 Concept - questo il nome ufficiale che Arc Design attribuisce alla sua opera grafica - fa sognare. Pur levigando il design della vettura originale, l'autore riesce nell'impresa di non intaccarne la drammaticità: gli spigoli vivi restano al loro posto, mentre un diffusore massiccio con un esclusivo scarico multi-uscita bilancia lo stile pulito con il suo design sofisticato.

AVANTI E INDIETRO La carrozzeria della Countach dei giorni nostri sarebbe interamente in fibra di carbonio, cofano motore posteriore incluso. Originale anche la soluzione delle feritoie dalle quali singole strisce di luci di stop si attivano in tandem con i ''filamenti'' a forma di Y alloggiati all'interno del fanale posteriore. All'anteriore, perdi i fari a scomparsa, ma le nuove unità a LED rendono splendidamente omaggio al modelli anni Settanta. All'interno, i tocchi moderni prevalgono (display touch, console aeronautica, cockpit digitale), tuttavia i sedili sono rifiniti con uno squisito motivo retrò. Chissà che l'erede di Aventador, oltre all'ibrido, non renda omaggio anche alla sua arzilla antenata.