LA SUPERCAR DEL TORO IN ANTEPRIMA È di pochi giorni fa la notizia che Lamborghini ha in programma la presentazione di una nuova supercar ispirata a un’icona del suo passato, la Countach. Oggi, in rete sono comparse le prime immagini senza veli della macchina e, se non ci saranno sorprese, il pubblico della Monterey Car Week che si sta svolgendo in California, tra poche ore sarà testimone di un evento a dir poco eccezionale, vista l'esclusività del modello, magari addirittura una ''limited edition''. D'altronde, la Casa di Sant’Agata Bolognese si era lasciata sfuggire qualche mezza parola, qualche ammissione sull’arrivo di un modello ispirato alla Countach e il tamtam dei siti specializzati di tutto il mondo non ha tardato a farsi sentire. Il primo a intuire cosa bolliva in pentola è stato lo specialista Alejandro Salomon @salomondrin, che ha twittato la notizia rimbalzata, poi, sui social globali. Per esempio, anche @cochespias, che ha rilanciato le immagini tramite il suo canale Instagram. È chiaro che lo scoop è di quelli importanti, quindi non aspettiamo oltre e vediamo come è fatta la nuova Lambo.

STILE ICONICO REINTERPRETATO IN CHIAVE MODERNA Innanzitutto, le immagini ci mostrano che l’auto trae ispirazione dal primo modello LP400 come punto di partenza per il design, in quanto non ha l'enorme alettone posteriore e i fianchi svasati che si trovano sulle versioni successive. È stata ricreata anche la classica presa triangolare della supercar che si trova a cavallo dello spazio tra la portiera e la carrozzeria, insieme al coperchio del motore a listelli e al profilo trapezoidale dei fari posteriori. I fari anteriori a scomparsa sono stati eliminati (probabilmente per problemi di sicurezza dei pedoni), ma i proiettori principali della nuova Countach hanno la stessa forma delle luci fisse della sua antenata. Una cosa che queste immagini non possono confermare, tuttavia, è ciò che alimenta questa Araba Fenice su quattro ruote, cioè il suo motore. All'inizio dell'anno, Lamborghini ha spiegato che la strategia del futuro sposerà un allontanamento dai modelli completamente a combustione interna verso una graduale elettrificazione. Tuttavia, la prima fase del piano aziendale ''celebrerà'' il motore convenzionale, rendendogli omaggio con l'introduzione di due nuovi plurifrazionati V12 nel 2021 e nel 2022. È possibile che questa nuova Countach possa essere equipaggiata con la più classica delle unità a 12 cilindri di Lamborghini, senza assistenza elettrica.

LA PRIMA CON MOTORE ELETTRIFICATO? Però, non è da scartare l’ipotesi che la Casa italiana possa utilizzare l'auto come banco di prova per la futura tecnologia ibrida, basandosi potenzialmente sul sistema mild-hybrid presentato a bordo della Sian. Altri rumor suggeriscono che quest'ultimo scenario non è da escludere a priori, anzi potrebbe essere assai credibile. Anche il badge identificativo LPI 800-4 pizzicato sui social media suggerisce che la nuova Countach avrà un propulsore elettrificato e una trazione integrale. Lamborghini ha utilizzato nel 2014 il logo LPI sul suo concept Asterion con motore V10 plug-in hybrid. Come abbiamo avuto modo di spiegare recentemente, LPI sta per “Longitudinale Posteriore Ibrido” e indica che la nuova supercar sarà caratterizzata da un motore con quelle caratteristiche. Il numero 800 potrebbe riferirsi alla potenza espressa in cavalli, come con altri modelli Lamborghini. Non resta che attendere poche ore, non saremo i fortunati spettatori della presentazione americana di Pebble Beach, ma i social media e il web fanno miracoli… stay tuned!