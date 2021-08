ICONA NATA 50 ANNI FA Esattamente cinquant’anni fa Lamborghini svelò il primo prototipo di uno dei suoi modelli che sono diventati iconici, la Countach. Oggi nel 2021, cinque decenni dopo che la prima Countach LP500 fu presentata al pubblico in occasione del Salone dell'auto di Ginevra del 1971, la Casa del Toro ha annunciato il ritorno della leggendaria supercar pubblicando sul suo profilo Twitter un video teaser che fa gridare all’evento epocale gli affezionati del marchio italiano. Sembra strano rivedere questo nome a bordo di un modello nuovo in quanto va contro la prassi di Lamborghini, che preferisce regalare un nome inedito a ogni sua automobile. Ma adesso godiamoci questo breve video, di una ventina di secondi, poi facciamo qualche ragionamento insieme.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe — Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021

POCHE IMMAGINI, PER CREARE SUSPENSE Come avete visto, le immagini non rivelano molto: il teaser mostra un ragazzo che appende un poster della Countach originale alla sua parete e chiede: “Cosa vedi? Una nuova immagine pronta per essere appesa a un muro o la rinascita di un sogno?” L'inquadratura finale mostra un veicolo bianco a forma di cuneo in lontananza mentre una voce fuori campo annuncia la rinascita del nome Countach. Lamborghini ha anche fornito un'immagine teaser (quella in apertura del nostro articolo) che mostra la nuova supercar sotto un lenzuolo, sebbene i dettagli siano indistinguibili, la classica forma a cuneo ''Lambo'' non può che essere riconosciuta. A dare credito alle poche informazioni scovate in rete c’è un'immagine pubblicata su Instagram dal sito web Roadshow, che mostra come il nome completo dell’auto sia Countach LPI 800-4.

COSA SIGNIFICA IL NOME? Anche qui possiamo ricavare delle informazioni molto interessanti, che ovviamente dovranno essere confermate. Cerchiamo di capirne di più. La sigla sottintende che la prossima Countach sarà un modello di produzione e non un concept. La scritta LPI suggerisce un propulsore ibrido, con Lamborghini che ha utilizzato la designazione ''Longitudinale Posteriore Ibrido'' una volta sul concept Asterion 2014. L'800 indica 800 cavalli di potenza, e il 4 significa che avrà la trazione integrale. Curiosamente, la Sian (qui, il video in pista), che utilizza un sistema ibrido a supercondensatori, non includeva il suffisso LPI, suggerendo che la Countach potrebbe avere una nuova configurazione ibrida. Pur di produzione, è quasi certo che la Countach sarà un’auto a tiratura limitata, visto che non sono ancora maturi i tempi per mandare in pensione l’Aventador e l'edizione finale Ultimae di quel modello è stata presentata solo di recente. Lato prezzo, è affrettato fare delle ipotesi, ma viste le premesse è molto probabile che la nuova Countach raggiunga una cifra intorno al milione di dollari (circa 850mila euro) e sarà svelata durante la Monterey Car Week che si svolge in California fino al 15 agosto.