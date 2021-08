Ai personaggi più in vista, si sa, piace distinguersi. Fa parte dell'immagine non accontentarsi delle tinte su campione e delle personalizzazioni spinte che i costruttori di supercar possono offrire. Ed ecco che, per esempio, il rapper Gué Pequeno ha fatto realizzare per la sua Lamborghini Urus una finitura marmorizzata da Tittarelli Luxury Custom di Roma (qui la pagina Instagram con le specialità della Casa).

REGINA DEI SOCIAL Tittarelli è un'azienda specializzata nel wrapping, nel detailing, nell'applicazione di pellicole protettive e nell'oscuramento dei vetri e il risultato degli interventi effettuati sulla Urus di Gué Pequeno si commentano da soli: investite qualche minuto a sfogliare la fotogallery in fondo all'articolo. Comprensibilmente soddisfatto, l'artista ha condiviso tre scatti sul suo profilo Instagram: due autoritratti con l'auto e un dettaglio dei cerchi, come potete vedere qui sotto. Risultato, oltre 245mila Like in 24 ore.