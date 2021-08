EPPUR SI MUOVE Ebbene sì, a 31 anni di distanza, Lamborghini Countach non è più solo un'espressione da pronunciare quando ci si rivolge al passato, ma ora torna ad individuare anche un modello del presente. Tecnologia mini-ibrida di derivazione Sian, linee di matrice Aventador, ma con squisiti accenti che ricordano l'originale anni Settanta e Ottanta. Per l'identikit completo di nuova Countach LPi 800-4, vi rimandiamo al contenuto dedicato. E dalla world premiere su piedistallo alla prima sgambata in mezzo al traffico, il passo è breve...

HYBRID BULL Il video pubblicato dal canale YouTube Speedster 404 mostra la Countach del XXI secolo mentre scende dalla pedana e imbocca l'uscita dello spazio espositivo della Monterey Car Week. Non prima di essersi lasciata sbirciare da vicino dentro e fuori, non prima inoltre di aver deliziato il pubblico con il proprio sound: quello generato dal suo 12 cilindri a V aspirato di 6,5 litri da 780 cv, associato a un motorino elettrico da 34 cv - alloggiato all'interno del cambio robotizzato a sette marce - che a sua volta fa capo a una rete a 48 Volt, dal compito essenzialmente di recuperare energia in frenata e restiturila in fase di accelerazione. Elettrificazione soft, in vista di interventi ben più invasivi... Ne vedremo delle belle.

NON PLUS COUNTACH Distribuita su entrambi gli assali tramite il summenzionato cambio (da qui il suffisso LPi 800-4), la potenza complessiva di 803 cv porta la moderna Countach da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,6 secondi. Punta massima di 355 km/h: la rediviva Countach (sigla LPi 800-4) è veloce quanto le sorelle Sian FKP 37 e Aventador Ultimae. In comune con le quali ha anche la produzione limitata: 112 esemplari a partire da marzo 2022.