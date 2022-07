Nuova Lamborghini Aventador: con il V12 ibrido bella e potente da perdere la testa

LA SUPER LAMBO MUOVE I PRIMI PASSI La Lamborghini Aventador avrà presto un’erede, questo è chiaro. Purtroppo, il suo nobile V12 a benzina non regge l’impatto dei più moderni ed “eco-friendly” propulsori elettrificati messi sotto il cofano delle rivali, inoltre il progetto stesso della supercar è datato 2011. Quindi, a Sant’Agata Bolognese si sono messi a testa bassa sulla nuova ammiraglia di casa e il risultato, a quanto vediamo dalle foto, è strabiliante. Perdonerete l’entusiasmo, ma macchine di questo calibro suscitano ancora forti emozioni e, nonostante siamo al cospetto di un prototipo ben mimetizzato, gli indizi ci portano a sognare a occhi aperti.

Nuova Lamborghini Aventador PHEV: in arrivo la supercar con motore elettrificatoPORTE APERTE ALL’ELETTRICITÀ Innanzitutto, sappiamo che la futura Aventador (o come sarà chiamata) aprirà la strada all’elettrificazione con un propulsore V12 aspirato plug-in hybrid per rispettare le norme europee sempre più restrittive sulle emissioni e per migliorare ulteriormente le performance. Non si sa ancora nulla sui dati di potenza, coppia e prestazioni, ma come riferimento ricordiamo che la Aventador uscente è stata la LP780-4 Ultimae con un V12 da 6,5 ​​litri da 780 CV/720 Nm. L’attesa è alta e siamo sicuri che il motore esprimerà ancora più potenza e coppia grazie all’aiuto del sistema ibrido.

Nuova Lamborghini Aventador PHEV: design affilato per la supercar del ToroSTILE EVOLUTO IN CHIAVE ANCOR PIÙ AGGRESSIVA Come mostrano le nostre foto spia scattate in Spagna, la forma complessiva a cuneo non è stata drasticamente modificata. C'è un muso corto e muscoloso, parabrezza e montanti super inclinati, un tetto basso che corre verso la coda piuttosto lunga. Ci sono nuove porte con una piega differente, che collega uno sfiato dietro il passaruota anteriore a una presa d'aria laterale per far respirare a pieni polmoni il poderoso V12. Su questo prototipo sono stati montati grandi freni forati con pinze gialle. Ci saranno anche prese vicino al montante C dell'auto. Gli specchietti retrovisori esterni sembrano ancora più spigolosi di prima, ma l'altezza dei supporti appare più corta di quella attuale. Nella parte posteriore il prototipo presenta quattro terminali di scarico paralleli montati in alto, tra i nuovi fari posteriori a LED. Da dietro possiamo anche vedere gli pneumatici posteriori di una impronta a terra larghissima per reggere l’enorme carico di trazione sprigionato da motore e trasmissione. La sostituta della Aventador dovrebbe debuttare entro la fine del 2022, per esordire nei listini mondiali l’anno seguente. Siamo tutti d’accordo – malati di supercar e non – che sarà un evento da segnare in agenda con un bel circoletto rosso.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/07/2022