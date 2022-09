Diabolico Lamborghini Urus S, il SUV da 666 CV

Motore V8 biturbo, 850 Nm di coppia e uno “zero-cento” in tre secondi e mezzo: il nuovo Lamborghini Urus S non le manda certo a dire!

È passato un mese dall’annuncio di Urus Performante, ma il SUV di Sant’Agata Bolognese non perde la voglia di correre. Ecco allora Urus S, la versione che miscela in maniera unica prestazioni, lusso e versatilità.

Nuovo Lamborghini Urus S: visuale di 3/4 dall'alto

LE PRESTAZIONI Il 4.0 V8 biturbo dell’Urus “normale” vede aumentata la potenza da 650 a 666 CV, eguagliando quella della versione Performante, con un rapporto peso potenza di soli 3,3 kg/CV e una coppia massima di ben 850 Nm a partire da 2.300 giri. Da brivido le performance: lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 3,5 secondi. Ancor più impressionanti i 12,5 secondi necessari per arrivare a 200 km/h, e via come una furia, fino alla velocità massima di 305 km/h. All’altezza di queste cifre anche la potenza dell’impianto frenante, che “inchioda” il super SUV da 100 a 0 km/h in 33,7 metri.

Nuovo Lamborghini Urus S: i cerchi in lega da 23''

SEI DRIVING MODE Il telaio è modificato secondo le medesime specifiche della versione Performante, e abbina le sospensioni pneumatiche adattive. Sei le modalità di guida disponibili: Strada, Sport Corsa ed Ego, che mettono a disposizione del conducente tutta la coppia possibile. Terra, Neve e Sabbia sono invece le modalità specifiche per l’off-road.

Nuovo Lamborghini Urus S: le sei modalità di guida disponibili

VEDI ANCHE

STILE ELEGANTE Sportivo sì, ma senza rinunciare al lusso e allo stile. Nell’allestimento S aumentano le opzioni di personalizzazione che riguardano colori e finiture per cerchi, rivestimenti interni e pacchetti stilistici. Inedito il design dei paraurti anteriore e posteriore: il primo introduce un un nuovo elemento sottoscocca in acciaio inox nero opaco, con dettagli in fibra di carbonio; anche al posteriore troviamo la parte inferiore in nero opaco, uno scarico a doppio terminale in acciaio spazzolato, che volendo può essere anche in nero opaco, lucido oppure cromo brillante. Il nuovo cofano alleggerito in fibra di carbonio verniciata presenta inedite prese d’aria nero opaco. Optional invece il carbonio a vista per il tetto. Di serie i cerchi da 21” a 23”, con finiture in titanio opaco diamantato o bronzo diamantato.

Nuovo Lamborghini Urus S: i rivestimenti dei sedili

PELLE BICOLORE All’interno dell’abitacolo abbonda la scelta di colori e finiture per i pellami, che parte dal nuovo allestimento Bicolore Sportivo o Sophisticated, che prevede un uso meno “discreto”, diciamo così, del colore complementare. Nuovi anche i colori su richiesta Blu Leandro e Verde Aura. Tanti i sistemi tecnologici di bordo, dalla navigazione connessa ai servizi di controllo della vettura, che possono anche essere gestiti tramite smartphone o smartwatch, compresa la chiave virtuale e il sistema di parcheggio da remoto tramite la app Unica.

Nuovo Lamborghini Urus S: visuale posteriore

QUANTO COSTA La nota dolente, come sempre, quando si parla di Lamborghini: per mettersene uno in garage occorre staccare un assegno di 192.651 euro. IVA esclusa, si capisce. Per i comuni mortali, il totale ammonta a 235mila euro e spicci.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/09/2022